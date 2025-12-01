伏襲「夜店大亨」夏天倫！嫌稱「前員工」 夏律師：查無此人

台北市 / 綜合報導

「夜店大亨」夏天倫，昨（30）日晚上在台北市松山區的一處停車場，遭人持辣椒水和利器攻擊，其中一名林姓嫌犯，行凶後自首說是夏天倫前員工，因為不滿過去待遇不佳才會埋伏下手，但都遭夏天倫方駁斥。警方追查，嫌犯雖然有前科但是沒有幫派背景，詭異的是，手機通訊錄只有一支律師的電話，更沒有任何通聯記錄，就連做案車輛都不是自己的，還懂得製造多個斷點，懷疑攻擊案件背後有黑幫指使。而夏天倫才剛爆出和前妻黃廉盈有金錢糾紛，不免讓人懷疑兩案之間的關係，對此黃廉盈回應，不要做未經查證的聯想。

夜店大亨夏天倫說：「我在生意上也沒有任何的糾紛，就被兩個黑衣人拿著辣椒水噴我。」白色衣服上被辣椒水噴了大片污點，雙手都用紗布包紮，他是夜店大亨夏天倫，控訴遭2名惡煞襲擊，其中一名犯嫌是他，記者VS.林姓犯嫌說：「(是有被指使嗎)。」雙手被上銬帶回警局偵訊，林姓嫌犯徒步離開，又主動到派出所自首，自稱是夏天倫前員工，待遇不佳才挾怨報復，但警方追查他和在逃共犯。

廣告 廣告

早在當天中午就守在夏天倫住家外，下午三點跟車出門，埋伏到松山區這處停車場，等到夏天倫牽車時動手攻擊，案發後反應如同典型黑幫模式，記者趙若評說：「林姓嫌犯自稱自己，曾經在夏天倫台北市東區的夜店裡頭工作，當時待遇不佳才會挾怨報復，而警方進一步追查他的手機裡面，發現通訊軟體都是空的，手機通訊錄，也只有一組律師電話。」

警方回到案發停車場，做案車輛還留在原地，車內找到刀械棍棒，但車主卻是名受刑人，嫌犯說這是朋友入獄前交給他保管，而林姓嫌犯年僅27歲，有傷害詐欺前科，無幫派註記，但行凶手法如此縝密，又製造多個斷點，警方懷疑幕後還有藏鏡人。

夏天倫律師余韋德說：「夏先生這邊經營的公司，甚至整個集團，似乎都沒有這個嫌犯，這個人存在，跟(前妻)黃小姐之間的一些糾紛開始，就常常會不時收到一些的恐嚇訊息，我們不排除可能背後有其他人做指使。」

夏天倫和前妻黃廉盈雙方爆出金錢糾紛後，沒多久就傳攻擊事件，夏天倫表示沒有要影射任何人為主謀，黃廉盈也回應，不要做未經查證的聯想，台北市警松山分局偵查隊長許文鋒說：「目前專案小組，掌握犯嫌做案軌跡，積極追查共犯到案中。」積極追查共犯到案中，全案目前還有一名在逃共犯尚未落網，警方將持續追查兩人背後是否有幫派或他人指使，查明犯案動機。

原始連結







更多華視新聞報導

「夜店大亨」夏天倫遇襲遭砍！ 1男投案自稱前員工

「夜店大亨」夏天倫遭埋伏砍傷手臂 北市警速逮一嫌

豪門離婚風波！ 「夜店大亨」夏天倫與前妻互控竊盜.加重誹謗

