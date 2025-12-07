休假不休專業！宜蘭消防員羽球場急救70歲翁 合作護理師搶命

休假消防員遇球友倒地出手搶救。（圖／消防局提供）

休假中的宜蘭羅東消防分隊隊員林君軒，在6號晚間9點左右於羽球館運動時，挺身救助一名突然倒地、失去心跳的70歲林姓球友。林君軒與現場另一名護理師球友密切合作，立即為患者進行心肺復甦術（CPR）並使用心臟電擊，成功使林姓男子恢復意識。這次緊急救援行動充分展現了消防人員即使在休假期間，仍保有高度的專業素養與使命感，成為守護民眾生命安全的典範。

事發當晚，30歲的林君軒在羽球館運動時，目睹70歲的林姓男子突然倒地。林君軒憑藉10年消防工作的經驗，立即察覺情況不對。他表示：「我看到他倒下的姿勢與一般跌倒不同，他比較像是僵硬地直接往後倒，臉色看起來也不太好，所以我趕快衝過去現場。」

林君軒迅速確認患者沒有頸動脈搏動和心跳，隨即與現場另一名是護理師的球友合作，為林姓男子進行CPR並實施心臟電擊。雖然當時有些緊張，但林君軒表示：「透過平常日常的訓練、救護訓練的所學，很快就能幫助到他。」這是林君軒第一次目睹民眾發生到院前心跟血管停止（OHCA）的情況，真正考驗了他平時訓練的臨機應變能力。

休假消防員遇球友倒地出手搶救。（圖／消防局提供）

在林君軒和護理師的合作救援下，林姓男子逐漸恢復意識。9點19分，救護人員抵達現場接手，將患者送往博愛醫院治療。一位目擊民眾表示，事發時所有球友都很配合，大家都停下球，協助這位受傷的球友。

林君軒謙虛地表示，成功救回一條生命絕非他一人的功勞，現場球友協助報案、取用自動體外心臟電擊去顫器（AED），以及護理師幫忙壓胸，都是整個救援過程中的重要環節。消防局對林君軒的表現給予高度肯定，認為他在休假期間仍秉持消防人員的使命感，關鍵時刻展現高度專業和冷靜判斷，是臨危不亂、守護民眾生命的精神典範。

