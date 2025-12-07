休假不忘救人理念！老翁打羽球昏倒 消防員.護理師助恢復意識

宜蘭羅東有一位消防員，休假期間在羽球場館運動，意外遇到昏倒一度失去脈搏的民眾，所幸他迅速反應，對患者進行急救，加上現場恰巧有另一位球友是護理師，大家一同合作，成功在救護車趕到前，讓昏倒的民眾恢復意識。

6日晚間9點，休假中的消防員林君軒在羅東鎮羽球館運動時，突然聽到有人倒地的聲響，他立刻衝上前查看。幸好現場還有另一名球友是護理師身分，兩人立即展開急救處置，並請其他球友協助拿AED、撥打119。直到救護人員抵達時，患者已恢復意識，隨及被送往醫院治療。

廣告 廣告

宜蘭羅東消防分隊隊員林君軒，從事消防工作約10年。圖／台視新聞

84年次的林君軒是宜蘭羅東消防分隊的隊員，從事消防工作約10年，這是他第一次在休假期間遇到緊急狀況，表示「當下我是打球打到一半，請那位護理師學姊，幫我先做胸外按壓，貼完貼片之後再過兩個循環，3到5分鐘以內就把他救醒，醒來之後我就想說，啊有鬆一口氣」，而患者的太太事後也回到球館向眾人致謝。

宜蘭／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

宏福苑大火釀65死！樓梯間救出1生還者 消防持續搶救中

港宏福苑惡火奪65命！1消防殉職 女友悲痛發文：好想再牽你的手

花蓮垃圾掩埋場「又」陷火海！ 濃煙竄天惡臭撲鼻 居民苦不堪言