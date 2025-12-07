休假不忘救人！打羽球見球友突倒地 宜縣消防員及時救命

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局羅東分隊隊員林君軒，昨晚9點休假期間到羅東羽球館打球時，70歲林姓球友突然倒地無脈搏，他展現專業應變能力，與另名有護理師背景球友合力急救，透過自動體外心臟電擊去顫器(AED)及心肺復甦術(CPR)，救回林男寶貴生命。

事發當時，林君軒聽見羽球館有人倒地聲音，他上前察看，發現林姓球友臉色發紺、呼吸急促，現場1名球友表明是護理師，可提供協助，2人共同評估，確認患者已無脈搏，就地急救處置，林君軒先請護理師實施CPR，再指揮其他球友取用AED及撥打119報案，通報患者為到院前心跳停止(OHCA)。

急救過程中，護理師完成按壓循環，林君軒將AED貼附完成，經AED分析顯示需電擊，隨即施以電擊，持續按壓1至2個循環後，患者逐漸恢復意識，對疼痛刺激有反應，已恢復脈搏，不久消防局救護人員到場接手，將可正常對話的患者送往羅東博愛醫院治療。

30歲的林君軒，消防員資歷10年，直指當下沒有想太多，相關動作都是平時訓練的反射，因有場護理師球友分工合作，得以圓滿達成急救行動，他謙稱，「我剛好在對的時間、對的位置，做了應該做的事而已」。

宜縣消防局肯定林君軒休假期間仍秉持消防人員使命感，在關鍵時刻透過專業能力與冷靜判斷，成功搶救寶貴生命，展現消防人員臨危不亂、守護民眾的典範。

