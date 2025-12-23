休假不打烊 雲林警長夫妻攔阻300萬詐騙款

雲林縣刑大科偵隊代理隊長劉丁心(保安隊副隊長)休假期間趕赴現場逮捕詐騙車手／警方提供





雲林縣警察局本(12)月舉行「打詐儀錶板」記者會，除表揚打詐有功人員，還公開一件令人讚賞的阻詐案件，該局刑警大隊科偵隊代理隊長劉丁心(保安隊副隊長)，日前休假與妻子兩人聯手逮捕詐團車手，及時攔阻300萬詐騙款，此案不僅在警局內部同事間口耳相傳，警察局長黃富村也親自表揚劉妻放棄休假，展現臨危不亂的精神並勇敢協助蒐證，夫妻倆為打詐工作樹立了難能可貴的典範。

警察局指出，本案被害人遭網路交友詐騙，假冒高富帥的詐團成員，佯稱能協助投資虛擬貨幣套利，利用一連串話術取得信任後，要求面交300 萬元作為「投資本金」，詐團特地選在夜間跟被害人約定交付，取款後打算快速脫逃。

刑警大隊科偵隊代理隊長劉丁心(保安隊副隊長)，當天休假正與妻子享用晚餐，吃完準備返家途中接獲情資，得知有詐騙車手即將跟被害人約定面交鉅款。二話不說，電話向雲林地檢署指揮檢察官廖易翔報告後，即刻停止休假中斷用餐，趕赴追緝。

劉丁心夫妻倆抵達現場後，眼見車手已進入車內向被害人拿取300萬現金，劉丁心見情況急迫，不顧自身安危，立刻衝入車內將車手拖下車壓制逮捕。隨行的妻子因擔心丈夫安危，跟著過去查看，警長夫人見現場警力不足，展現過人勇氣，立即補位，拿起手機充當「神攝手」全程錄影蒐證。

在劉隊長夫妻同心協力默契配合下，成功在第一時間阻止詐團得逞，完整守住鄉親的 300 萬元血汗錢。全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送地檢署偵辦，廖易翔檢察官訊後向法院聲押獲准，成功迅速攔阻打擊詐欺集團。

警方提醒，近年「網路交友投資虛擬貨幣」詐騙增加，詐團常以愛情話術、投資暴利為誘因，誘使被害人交付大額資金。呼籲鄉親只要遇到可疑投資、陌生帳號或要求匯款之網友，一律撥打 165 反詐騙專線查證，守護辛苦錢從第一通電話開始。



