（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣警察局於12日召開「打詐儀錶板」記者會，公開表揚打詐有功人員，展現雲警團隊「休假不打烊、有案必辦」的決心。其中，一起警長夫妻合力逮捕詐騙車手的英勇事蹟，成為現場最受矚目的佳話。

雲林縣警察局指出，本案被害人遭網路交友投資虛擬貨幣詐騙，詐團佯稱可協助獲利，誘騙被害人面交新臺幣300萬元。刑警大隊科偵隊代理隊長劉丁心於休假期間接獲情資，立即中斷用餐，通報檢察官後火速趕往現場。發現車手正取款時，劉員不顧安危衝入車內，成功將人拖下車壓制逮捕。其妻見現場警力不足，挺身而出全程錄影蒐證，夫妻同心成功守住被害人血汗錢。全案依詐欺及洗錢防制法移送偵辦，並經法院裁准羈押。

休假不打烊！雲警夫妻聯手擊落詐騙車手，成功守住300萬血汗錢。（圖／雲林縣警察局提供）

雲林縣警察局局長黃富村高度肯定夫妻倆臨危不亂、英勇任事，並強調雲警全時備戰，嚴正打擊詐騙。警方也提醒民眾，近年「網路交友投資虛擬貨幣」詐騙增加，詐團常以愛情話術、投資暴利為誘因，誘使被害人交付大額資金。呼籲鄉親只要遇到可疑投資、陌生帳號或要求匯款之網友，務必撥打165反詐騙專線查證。