休假仍守護生命 消防員林君軒學以致用成功救人

林君軒準備貼上AED，護理師按壓CPR。（宜蘭消防局提供）

記者張正量／宜蘭報導

羅東消防分隊隊員林君軒在六日休假期間前往羅東鎮體育路羽球館運動時，發現有民眾突然倒地無脈搏。他憑藉平日訓練與專業判斷，與現場護理師及球友合作，迅速完成CPR及AED去顫，成功搶救一名到院前心跳停止的患者。

林君軒表示，當時聽到倒地聲便上前查看，發現患者臉色不對、呼吸微弱，與現場護理師共同確認已無頸動脈搏動後立即開始急救。他指揮球友取用AED並向勤務中心通報患者狀況。急救過程中，護理師進行胸外按壓，林員則完成AED貼附並依指示施行電擊。經一至二個循環按壓後，患者逐漸恢復意識與脈搏，並被協助採取復甦姿勢。

晚間九點時多分，救護人員抵達接手，患者已能正常對話，隨即送往博愛醫院治療，急救行動圓滿成功。對於自己的表現，林君軒低調表示，一切都是基於平日訓練的反射動作，成功救回患者，是因為現場所有人共同合作，缺一不可。他也感謝消防局平時的訓練與要求，讓他在關鍵時刻能冷靜應對。