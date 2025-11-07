休假員工免費吃.叉燒肉量微調整 日本拉麵店堅持不漲價

日本日前公布了各地的基本時薪，普遍都來到了一千日圓以上。只是這對做生意的店家來說，因為物價飛漲、成本增加，加上員工薪水必須調整，都是不小的負擔。NHK的報導。

日本最新基本時薪出爐，宮城縣暴增65日圓，首度衝破千元大關，直逼1038日圓。這波漲薪令在地年輕拉麵店老闆頭痛，員工薪水絕不能少，卻讓開店成本雪上加霜，兩家店面瞬間陷入生存拉鋸。

為了撐住營運，老闆先從人力下手，親自拉長顧店時間。拉麵店老闆說，能自己來就盡量自己顧店，一邊盯著成本收入盈虧數字，一邊觀察現況。開店生意，錙銖必較，單是叉燒就吃掉原物料三分之一。

老闆回憶，跟兩三年前比，價格漲翻天，這波漲勢還是多次小幅調漲累積而成。節省再節省，一年開銷仍多出5％。即便如此，他死守不漲價，拉麵維持一千日圓有找。主因客群多是上班族與大學生，一旦加價，顧客可能卻步不敢進門。

客人直言，常去店家很多已漲價。另一位客人分享，最愛拉麵，經常跳過午餐專程來吃。店家策略轉向內部福利，員工休假時可來店免費享拉麵，當成貼心補貼。

拉麵店員工感恩道謝，我要開動囉！希望每天都能品嘗到。另一招微調叉燒，原兩塊80公克，改一整塊螺旋厚片，看似不變，實重減至65克，一月省下15萬日圓，正好補人事成本缺口。

老闆坦言，沒人幫忙就無法營業，不能開店才是最大隱憂。基本工資持續上揚，在經營上努力，我們能做的就是邊做邊摸索最好方法。日本就業市場勞力短缺，留住員工才能維持生產力、引客上門。如何在顧客滿意、員工福利與獲利間求平衡，正考驗每位老闆智慧。

