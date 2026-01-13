休假小隊長與妻救回路倒人瑞 謝國樑表揚籲市民多伸援手

基隆市消防局百福消防分隊小隊長李岳錡(右)11日輪休，救活昏倒在基隆市循環站失去生命徵象的張姓百歲人瑞。基隆市長謝國樑頒贈感謝狀，感謝他的義舉。(記者林嘉東攝)

〔記者林嘉東、盧賢秀／基隆報導〕基隆市消防局百福分隊小隊長李岳錡11日輪休期間，見1名張姓百歲人瑞昏倒在基隆市公車循環站，失去生命徵象(OHCA)，李員隨即上前替他施以心肺復甦術，李妻張若葳則打電話通報119，及時將從鬼門關搶救回來，夫妻倆人聯手救了百歲人瑞。基隆市長謝國樑今(13日)上午表揚李岳錡的見義勇為，並呼籲市民只要有能救援的請伸出援手，挽救更多生命。

謝國樑表示，基隆市張姓人瑞當時在基隆市公車循環站昏倒，失去生命徵象，急需救助，在小隊長李岳錡急救下，成功挽回張翁的生命，讓他非常感動；基隆市是一個有愛的城市，李岳錡的善舉非常有愛，並且挽回別人生命，這功德不可限量，呼籲市民只要能力救援的朋友，請伸出援手，挽救可以挽救的生命。

基隆市消防局長游家懿則指出，基隆市消防局在市長謝國樑支持下，同仁執行緊急救護時，如遇有民眾在現場或送醫途中失去生命徵象(OHCA)，經過同仁施以心肺復甦術救活，且康復出院，同仁就可獲得5000元救護獎勵金；若有同仁使用自動體外心臟電擊去顫器(AED)，則可以獲得6000元獎勵金，希望能鼓勵同仁多善用救護器材。

李岳錡11日輪休，上午10時許與太太張若葳行經基隆市公車循環站時，見張姓百歲人瑞從一輛公車下車後，突然昏倒在地，趕緊上前發現已無心跳呼吸，趕緊為張翁施以心肺復甦術，李員的妻子則趕緊打電話給119，並打開手機擴音功能，依勤務指揮中心線上指導持續為張翁施以CPR，直到救護車抵達後，救護人員接手成功救回張翁一命。

基隆市消防局百福消防分隊小隊長李岳錡(右5)11日輪休，救活昏倒在基隆市循環站失去生命徵象的張姓百歲人瑞，今天接受基隆市長謝國樑(左6)表揚。(記者林嘉東攝)

