休假打獵悲劇！警員獵槍走火射中好友 子彈瞬間奪命

光復鄉獵槍意外奪命，員警休假打獵誤擊好友身亡。（圖 ／翻攝畫面）

花蓮縣光復鄉15日凌晨發生一起震驚社會的意外命案，鳳林分局51歲卓姓警員在休假期間，與61歲朱姓好友及另1名吳姓朋友相約入山打獵，未料卻意外釀成死亡事件，警方調查指出，卓員當天攜帶2把未登記的獵槍，行經山區途中，3人因下車如廁而暫停行程。期間，卓員將其中1把已上膛的獵槍立靠在堤防邊，卻因獵槍不慎倒下導致走火，子彈直接射中朱男右胸。

事發後，3人立刻將朱男送往鳳林榮民醫院急救，但醫療團隊仍於凌晨2時許宣告朱男死亡，此事件震驚當地社區，也引發外界對私人攜帶未登記獵槍的安全疑慮，警方隨即成立專案小組進行調查，並將卓姓警員帶回偵辦，初步依過失致死罪移送花蓮地檢署。

警方指出，卓員為了打獵興致勃勃，但未注意槍枝安全，才會導致這場悲劇，當地警方呼籲，民眾在山區狩獵時務必遵守槍械安全規範，並應確保所有槍枝妥善登記與安全置放，以避免類似意外再次發生，此案仍在調查中，專案小組將進一步釐清事發細節，包括槍枝管理、現場狀況與事故責任歸屬。

