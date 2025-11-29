休假有望+1？綠營推新法案 投票前一天放假

綠營推新法案，投票前一天放假。（圖／中選會提供）





休假日有望再+1了嗎？民進黨立法院黨團近日提出「強化民主投票促進法草案」，主張投票日與前一天都應放假，讓外地工作或就學的民眾有足夠時間返鄉投票。草案也要求政府提供交通補助、加開大眾運輸班次，並禁止國家考試在投票日前後舉行，以維持選務安排順暢。

根據民進黨團提出的草案，目前台灣投票方式需本人親自前往戶籍地投票，但戶籍地與實際居住地常不一致，加上民眾因年齡、工作型態與身心限制而有所差距，因此希望透過修法讓投票更便利，同時縮小不同族群的投票落差，目前此案已付委審查。

草案中提出多項具體規範，包括明定投票日與前一天放假，各級機關與事業單位應提供彈性工時、遠端工作等必要方式協助返鄉投票，並不得以任何形式干預投票行為。為了保障返鄉交通，各機關也應加開大眾運輸班次、補助交通票券，並禁止國家考試在投票日前後舉行。

此外，草案也列出多項保障措施，包括協助身心障礙者、孕婦、照顧孩童者、年長者、受監護或輔助宣告者及其監護人、具有學籍的學生等順利行使投票權；確保選舉及公投公報、投票通知依法送達；禁止干預選務及不當介選；並要求防範錯假訊息干擾選務。

