休假海釣竟成永別 35年資深警溺斃彰化伸港海邊

台中第四警分局59歲魏姓警務員17日海釣溺斃，18日清晨在伸港海邊尋獲其遺體。（翻攝畫面）

台中市第四警分局59歲魏姓警務員，17日休假與友人前往彰化伸港海邊釣魚時不慎失聯，經漏夜搜尋後，18日清晨在伸港海尾海灘外海發現遺體，消息傳回警界，同仁與家屬皆難掩哀痛。

怎麼會一去就失聯？

警方指出，魏姓警務員當天下午4時30分左右在釣魚過程中突然不見蹤影，同行友人察覺異狀後立即通報警消。彰化縣消防局隨即派出消防車、救護車、救生艇及無人機前往搜救，海巡署與救難協會也加入行動，但因天色昏暗、海象與風速不佳，晚間搜尋行動一度暫停等待天亮。

廣告 廣告

直到18日清晨6時30分，一名蚵農出海作業時，在距離岸邊約1.4公里的什股海域發現一名男子倒臥海面，隨即通報海巡。家屬趕抵後隨船前往指認，確認為失聯的魏姓警務員，但人已明顯死亡，現場氣氛哀戚。

第四分局表示，魏姓警務員任職保防組，從警35年，資歷深厚，平時工作認真負責，與同事互動良好，個性樸實、人緣佳。育有2名子女，皆已成年並就業，生活單純，休假時最喜歡的休閒活動就是釣魚，未料一次平常的出海行程，竟成為最後身影。

分局指出，對意外深感不捨與哀痛，已啟動相關撫卹程序，並全力協助家屬處理後續治喪事宜，希望在最艱難的時刻，陪伴家屬度過失去至親的悲傷。

更多鏡週刊報導

疑偷排汙水！基隆暖暖溪出現大量白色泡沫 環保局急拉攔油索

才閃電請辭就出事！ 前台南消防局長李明峯刀傷倒臥摩鐵急送醫

陳修將虐死女友「入獄前逃亡」 持槍被逮聲稱「有自首」拚減刑