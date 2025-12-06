休假被叫回上班…24歲警「副總統勤務」遭撞命危 父母哭喊：還我完整的兒子

宜蘭24歲警執行副總統蕭美琴交管勤務被撞命危。翻攝畫面

宜蘭縣頭城昨（5日）傍晚傳出一起嚴重警勤事故。年僅24歲的林姓員警在副總統蕭美琴預計抵達當地前，受命站哨協助交管，卻遭一輛廂型貨車突如其來撞上，整個人被擊飛倒地，傷勢慘烈。林員右大腿出現開放性骨折、腹部有大面積撕裂傷，經緊急搶救後仍在加護病房觀察，生命狀況不容樂觀。林員父母痛哭表示，他原本預定當天休假，卻被叫回支援，「還我完整的兒子」。

事故發生在傍晚6點20分左右，地點位於青雲路二段。當時林員正在路口執行交通管制，一輛由徐姓男子駕駛的廂型車突然偏離行進路線，直接撞上林員。警方調查，徐男酒測值為零，車內也未發現異常物品。徐男供稱，他與妻子從新竹北上泡溫泉，吃完飯準備回礁溪途中，不明白為何車子會失控撞上員警，相關肇因仍待釐清。

林姓員警從警4年，警專38期畢業後一直在礁溪分局任職。他的父母與女友昨晚接獲噩耗趕抵醫院，林母在開刀房外情緒崩潰哭喊，「還給我一個完整的兒子」；林父也是警職，才剛退休不久，他氣憤指出，兒子前一天才說隔天休假，卻仍被叫回貼班，並當場要求查看班表，怒批「怎麼還學不會教訓？」

礁溪分局表示，因副總統行程抵達宜蘭，當日警力需求大幅增加，因此調派部分休假人員回到崗位支援。事發當晚，政務委員陳金德前往醫院關心狀況，轉達副總統的慰問，林父當場哽咽表示，只希望醫療團隊全力救治，「看到孩子痛成這樣，我心裡有多難受你們知道嗎？」

至於林員最新傷勢，陽明交通大學附設醫院院長黃志賢指出，林員送醫時神智清醒，但腹部傷口嚴重且沾染泥沙，院方立刻召集外科團隊清創與手術，目前生命徵象雖穩定，但仍需後送至台北榮總接受後續治療。



