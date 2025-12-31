社會中心／黃恩琳、鄭國陽 新北報導

新北市中和警分局偵查隊一名許姓小隊長，休假期間，宿醉開偵防車，跑去萬華區買楊桃汁解渴，經過華翠橋端時，遭台北市保安警察大隊攔檢，酒測值超標，移送偵辦，涉嫌酒駕的小隊長，遭從重記2大過免職，中和分局長也自請加重記過處分。

剛下橋就遇上警方臨檢，一開窗，警方就聞到車內傳來濃濃酒氣。

酒測值超標，而且酒駕的還是一名偵查隊小隊長。





休假警偷開偵防車闖禍了！ 中和分局小隊長酒駕遭免職

中和分局小隊長酒駕遭免職（圖／中和分局）









原來小隊長前一晚，開著偵防車，晚上獨自外出吃宵夜，疑似小酌後，再醉醺醺回到隊上睡覺，第二天中午再開偵防車，準備前往萬華買楊桃汁來喝，行經華翠大橋北市匝道口時，遭到員警攔查，進行酒測後，測值高達0.63，移送偵辦。

廣告 廣告

根據了解，這名51歲許姓小隊長是警員班144期畢業，從警30年，2015年開始擔任偵查隊小隊長，19號他參加完分局常訓打靶後，私自扣下偵防車鑰匙沒還，晚間10點多獨自外出吃宵夜，喝了不少高粱，雖然後面休息了12小時，但因為體內酒精還沒代謝完，覺得口很渴，所以強行開偵防車涉嫌酒駕。





休假警偷開偵防車闖禍了！ 中和分局小隊長酒駕遭免職

中和分局小隊長酒駕遭免職（圖／中和分局）









分局長陳宇桓表示，許員犯罪事實明確且影響警譽重大，隨即召開考績會並報請一次二大過免職，另本人因管理疏失，亦同時自請加重記過處分，以展現本分局整飭風紀決心。

小隊長遭記2大過將免職，中和分局長則自請記過處分，警察知法犯法，恐怕已經影響警譽。





原文出處：休假警偷開偵防車闖禍了！ 中和分局小隊長酒駕遭免職

更多民視新聞報導

涉嫌藏匿「傅崐萁管家」 名律師張睿文下場出爐

51歲中和警酒駕「還開公務車採買」！慘遇友軍下場曝光

趙少康認罪了！726大罷免亮票「求輕判」 宣判日期出爐

