休假警官夫妻機警合作，阻詐騙車手成功保住300萬！警官接獲情資後，擔任護理師的妻子率先發現可疑黑衣男子，立即展開分工蒐證及逮捕行動。原來被害人先前已損失270萬，幸好在第二次交付款項時被及時阻止。雲林警局表示，警官妻子平時警覺性高，擔心嫌犯逃逸，因此夫妻倆決定先緊盯嫌犯，直到同仁趕到現場將其逮捕，當場查獲300萬元贓款。

休假警官夫妻合體搶救300萬！妻護理師化身蒐證員 逮車手畫面曝光。(圖／TVBS)

一名休假中的雲林縣警官與妻子共進晚餐時，接獲詐騙車手即將出現取款的情資，立即展開行動。這對夫妻機警合作，由擔任護理師的妻子負責蒐證拍攝，警官則聯繫同仁支援，成功攔截詐騙車手並保住一名女性被害人將近交付的300萬元。這名女性先前已因誤信網路投資而損失270萬元，幸好在第二次交付款項時被及時阻止，避免再次受騙。

當時這對夫妻正在外用餐，警官接獲情資後，其妻子率先發現一名行跡可疑的黑衣男子。這名男子將車停在超商前，卻沒有進入超商而是過馬路，引起她的注意。夫妻倆立即分工合作，妻子拿起手機負責蒐證記錄，警官則聯繫同事準備逮捕行動。蒐證畫面顯示，妻子一路跟蹤這名黑衣車手，直到對方進入車內與被害人面交取款。支援警力趕到現場後，立即將車手逮捕，並當場查獲其包包內裝有剛收取的300萬元現金。

雲林縣警局科偵隊代理隊長劉丁心表示，先發現車手的其實是他的妻子，她協助拍照並告知車手訊息，待同仁到場後立即進行監控。警官的妻子解釋，當時因為沒有其他人可以錄影，她決定立即幫忙拍照錄影，以確保有足夠的證據。

這名擔任護理師的警官妻子平時受到丈夫辦案的影響，警覺性很高。當時她擔心正在值班的員警趕到現場時，嫌犯可能已經逃跑，因此夫妻倆決定先分工合作緊盯嫌犯。雲林警局之前曾舉辦阻詐記者會，展示成功搶救下來的千萬元現金，其中就包含這起由休假警官夫妻及時攔阻成功保住的300萬元案例。