休假警打獵誤奪命！ 「上膛獵槍」走火擊中友釀亡

15號深夜，花蓮鳳林分局一名休假員警，與好友一同前往馬錫山上打獵。過程中，他因急著上廁所，將已上膛的獵槍臨時放在擋土牆邊，沒想到獵槍突然倒下走火，子彈剛好射中同行好友的右胸，導致對方當場昏迷，送醫後宣告不治。警方調查發現，當事員警持有的兩把獵槍皆為未登記獵槍，目前已解除其配槍，並依法偵辦。

晚間，一名男子倒臥在產業道路中央，眾人神情緊張，救護人員趕緊上前，準備將人抬上救護車。因為這名男子上山打獵，卻不慎中彈，當場失去生命跡象，而開槍的竟是警察好友。白天再回到現場，可以清楚看到路中央留有大片血跡。

案發在15號晚間，花蓮鳳林分局一名51歲卓姓警員，趁休假時間開著小貨車，約了兩名好友，三人一同前往光復馬錫山打獵。三人將車停在環山產業道路上，61歲的朱姓男子見四下無人，便蹲在貨車後方如廁。

此時，卓姓員警也跟上，卻將已上膛的獵槍立放在一旁的擋土牆邊，不料一個不穩，獵槍倒地不慎走火，子彈擊中正在上廁所的朱姓男子。朱姓男子右胸中彈，當場昏迷，同行的兩名好友怎麼呼喊都沒有反應，立刻通報救護。不過在送醫途中，朱姓男子已無呼吸心跳，經搶救後仍宣告不治。

警方第一時間趕抵現場封鎖蒐證，並依法查扣相關證物。據了解，卓姓員警雖具有原住民身分，但持有的兩把獵槍皆未登記，且經確認為自製獵槍。

鳳林分局長劉玉祥表示：「本分局對於本案發生深表遺憾，已成立專案小組全力調查，確保案件公正透明、釐清真相，並對死者家屬進行關懷慰問。」

卓姓員警身為人民保母，卻非法持槍，鳳林分局已要求先行解除其配槍，並依《槍砲彈藥刀械管制條例》及過失致死罪，移送偵辦。一時疏忽釀成悲劇，也讓原本的好友聚會，變成天人永隔。

