休假警支援蕭美琴交管遭撞！吳宗憲轟：為選舉把基層人員當什麼？

宜蘭一名24歲林姓警員昨晚間，在副總統蕭美琴車隊交通管制任務中，不幸被廂型車撞成重傷，經搶救後於深夜轉進加護病房，引發各界關注。對此，國民黨立委吳宗憲今天（6日）怒批，從蕭美琴的臉書上可以發現是去跑輔選行程，民進黨高官搞政治，害得平時業務繁重的基層員警，休假還得上班，甚至遭逢意外，結果始作俑者至今沒有任何一句慰問及道歉，「為了選舉，你們到底把基層人員當什麼？」

宜蘭縣頭城昨傍晚傳出一起嚴重警勤事故。年僅24歲的林姓員警在副總統蕭美琴預計抵達當地前，受命站哨協助交管，卻遭一輛廂型貨車突如其來撞上，整個人被擊飛倒地，傷勢慘烈。林員右大腿出現開放性骨折、腹部有大面積撕裂傷，經緊急搶救後仍在加護病房觀察，生命狀況不容樂觀。

對此，吳宗憲今天上午表示，他持續與縣警局保持聯繫，稍早警察局長告訴他，林姓員警生命跡象已穩定，並轉院到台北榮總，在此他要懇請全國鄉親，一起為宜蘭的警察弟兄祈福，平安度過難關。

吳宗憲提到，據媒體報導，林姓員警的爸爸也曾是警察，媽媽難過表示，擔心30幾年好不容易等到爸爸退休，如今孩子從警卻遭遇事故，更令家屬不解的是，林姓員警本來休假，卻被叫去支援，爸爸更痛心地說，「本來沒排班為何又要再出勤！」

吳宗憲表示，很遺憾，從蕭美琴的臉書上可以發現，原來蕭美琴好不容易來一趟宜蘭，不是關心縣政、也不是關心基層員警，而是專門來幫民進黨宜蘭縣長候選人林國漳輔選。

吳宗憲痛批，民進黨高官搞政治，害得平時業務繁重的基層員警，休假還得上班，甚至遭逢意外，結果始作俑者蕭美琴跟林國漳，至今臉書沒有任何一句慰問及道歉，「為了選舉，你們到底把基層人員當什麼？」

吳宗憲強調，過去他擔任檢察官，跟警察並肩作戰打擊犯罪，他深深理解基層員警的辛苦，但國家並沒有給予應有的照顧，反而把他們當成輔選的工具，甚至執政黨的立法委員在國會不停阻擋在野黨提出照顧警消的相關法案。

吳宗憲說，最後還是要再次懇請國人，一起為林姓員警、為宜蘭的員警弟兄祈福，期盼他度過難關，早日康復，也希望民進黨高官們看見基層的辛苦，看見宜蘭的需要，不要只是為了選舉才來到宜蘭，宜蘭人都看在眼裡。



