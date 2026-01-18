休假開車到陽明山散心 車輛忽然起火自燃

〔記者王冠仁／台北報導〕50歲蘇姓女子今天早上開車前往台北市陽明山散心，車子行經陽明山美軍宿舍群附近時，她發現引擎蓋忽然冒出陣陣濃煙，隨即竄出火苗自燃，她嚇得立刻將車停靠路邊並下車逃生。幸虧消防員火速趕到現場撲滅火勢，整起意外中沒有人員受傷。

台北市消防局在今天早上11時29分接獲報案，民眾聲稱在士林區光華路附近，有一輛轎車忽然起火燃燒。消防員趕到現場，發現是一小貨車的引擎蓋起火燃燒，隨即射水救援，迅速撲滅火勢。

轄區警方接獲火警通報後，也立刻趕到現場拉起封鎖線實施警戒，並於周邊路口疏導交通、管制人車靠近，避免波及路過民眾。

士林分局呼籲，駕駛人上路前應做好車輛保養與檢查，務必確認「車輛狀況；若行駛中發現車輛有異狀(如異味、異音或冒煙)，應立即停靠安全處所並下車避難，撥打110或119求助，以維護自身及他人行車安全。

