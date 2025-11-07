休假 1 次降代謝風險 24%，研究：4 天短假比長假更有效

台灣職場環境普遍面臨高壓與高工時，影響消化系統、情緒記憶、體重代謝等，凸顯適度休息的重要性。奇美醫院預防醫學科臨床心理師何詩君引用研究表示，休假次數每增加一次，代謝風險可下降 24%，且假期非越長越好，4 天就有幫助，減壓效果可維持 45 天。

何詩君指出，若身體經常處於壓力反應、無法回到平衡狀態，就會演變為長期的警覺與亢奮，同時過高的皮質醇將干擾睡眠，使人更容易攝取高熱量食物、減少運動，增加胰島素阻抗，進一步導致體重上升與代謝異常。

高壓族群多次短假、在家休息，比偶爾放長假更有保護力

科學認證的生活減壓方式包括調節身體節律、人際支持、穩定心神狀態，其中休假能讓人遠離工作壓力、專注熱愛的事物，是不少人的減壓方式首遠。一項 2019 年發表於《Psychology&Health》的研究指出，休假次數比天數更重要，每多休一次假，身體出現血糖、血壓、血脂、腰圍等代謝異常的機率下降約 24％，代謝症狀數也減少 8％；且對高壓者而言，4 天短假比長假更可提升幸福感、降低疲勞與焦慮。

值得注意的是，在家休息、放下工作壓力的人，身體狀態較穩定，何詩君說明，雖可能是身體狀況較好的人較願意在家休息，但也一定程度代表宅在家休假與出遠門效果相當。休假後，民眾的壓力荷爾蒙下降、疲勞度改善、睡眠深度增加等，15 天內即能明顯感受到壓力減少，且效果可維持 45 天。

過去民眾傾向全力投入工作，直到連假或節日時才一次放長假，過程中又偶感不安，但何詩君強調，休假不是偷懶，而是有科學建議；平時逐步釋放壓力，每隔一段時間再安排短天期休假，關掉電腦、好好睡覺、吃頓飯休息的人，才有餘裕好好生活。

文／周佩怡、圖／巫俊郡