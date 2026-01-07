休傑克曼再婚倒數！傳密謀婚禮娶新歡 前妻出招揭婚姻內幕

「金剛狼」休傑克曼（Hugh Jackman）在結束與前妻黛博拉李佛尼斯（Deborra-Lee Furness）27年的婚姻後，正全速駛向他人生的第二春。

他正與百老匯女星薩頓福斯特（Sutton Foster）計畫一場充滿「劇場感」的未來。根據親近兩人的友人透露，他們預計於今年春夏在紐約舉辦一場小型、私密的儀式，主要邀請兩人的百老匯好友。

休傑克曼已要求團隊預留空檔，計畫帶薩頓前往歐洲展開「蜜月巡迴」，並順道探視住在歐洲的母親。兩人目前正鎖定曼哈頓郊區的「貝德福德」找尋新居，該地以環境幽靜、富豪雲集著稱（距離市區約70公里）。

相較於休傑克曼的喜氣洋洋，前妻黛博拉的心境則形成強烈對比。根據外媒《New Idea》報導，兩人的關係已降至冰點。兩人原本試圖進行和平談判，但黛博拉看到休與薩頓在公共場合大秀恩愛，甚至打算帶薩頓回澳洲老家度假，這讓她完全無法接受。

黛博拉曾罕見發聲，形容這段婚姻的瓦解是「創傷性的背叛」，這道傷口切得極深。她已簽下出版合約，準備撰寫回憶錄，預計將對這段27年關係的終結進行誠實且直白的揭露。

休傑克曼演出電影《悠唱藍調》，與凱特哈德森飾演夫妻。（圖／UIP）

休傑克曼目前正在宣傳新片《悠唱藍調》，他與凱特哈德森飾演一對時運不濟的音樂家夫妻檔。片中凱特哈德森的表演大膽奔放又充滿張力，情感真摯動人。她談到自己飾演的女主角克萊兒時表示：「你會遇到這樣的人，他們的境遇不一定會左右他們生活的方式。他們熱情洋溢、活力十足地過生活，相信一切都會越來越好，克萊兒就是如此。但她也有另一面，她可以情緒高昂、活力四射，但也會陷入低谷。」

休傑克曼大讚凱特：「我完全沒想到她把這個角色演得如此鮮活，她在片場的表現令人驚艷，不僅營造出絕佳的拍攝氛圍，也帶來無限的歡樂，她完全投入其中。凱特哈德森塑造的這個角色簡直太神奇了，能融化你的心。」

