休傑克曼化身音樂人唱出辛酸人生 《悠唱藍調》與凱特哈德森重現真情

翻拍同名紀錄片《悠唱藍調》（Song Sung Blue），描述兩個抑鬱不得志的音樂人，卻始終沒有停下追夢的腳步，即使成為所謂的口水歌翻唱樂團，也能在別人的音符中唱出自己的夢想。休傑克曼（Hugh Jackman）搭檔凱特哈德森（Kate Hudson），大銀幕又演又唱的真情流露，獲得金球獎音樂喜劇類最佳女主角提名。

在現實中，麥克與克萊兒組成了「雷霆閃電」雙人組樂團，四處奔波趕場、演唱歌手尼爾戴門（Neil Diamond）的歌曲，是所謂專門翻唱口水歌的致敬樂團。但是他們不以為意，反而把這看成磨練自己才華的機會，不管大小場合，都全力以赴。

然而一場意外發生後，「雷霆閃電」被推入了命運的深淵，麥克顯然無法再登台演出，克萊兒也跟著一蹶不振。過去他們往往自嘲是運氣不好，所以才沒辦法走紅。如今他們面對的不光是運氣不好，而是無法翻身的局面。

當麥克與克萊兒的故事，從紀錄片要翻拍為劇情片時，第一個想到的挑戰，就是該找誰來演出克萊兒那種不屈不撓的精神。導演克雷格布魯爾（Craig Brewe）與凱特哈德森相識多年，他在她身上看見了這種複雜層次，並深信這是命運的安排。在劇本創作初期，很快就意識到克萊兒這個角色的獨特之處。克雷格布魯爾表示，這個角色有一個無法迴避的條件，那就是演員必須真的會唱歌，不可能隨便找個人再指望她後天學會。此外，這名演員也必須讓女性觀眾相信，她是一位真實的母親，能在追逐夢想的同時，兼顧準備午餐、接孩子放學等生活瑣事。

在選角過程中，克雷格布魯爾剛好看到一集《CBS新聞週日早晨》，其中一段凱特哈德森的訪談令他印象深刻。他回憶道，凱特哈德森當時說：「我受夠了等戲約上門，我要去唱歌了。」那一刻他立刻明白，克萊兒就是她。訪談中，她談到兒子高中畢業時忍不住哽咽，讓他更加確信，她不只是適合這個角色，更是一位真正的母親，毫無疑問就是克萊兒的不二人選。

凱特哈德森也回憶第一次讀到劇本時的心情，當下不自覺地流下眼淚。她表示，這個故事立刻觸動了她，尤其是在當今已很少看到這類型電影的情況下，能夠讀到這樣一部即將被拍成電影的劇本，令她感到不可思議。她也提到，自從二十一、二十二歲第一次與克雷格布魯爾見面後，就一直期待能與他合作。多年過去，彼此累積了豐富的生命經驗，終於能在此刻攜手拍電影，讓她感到無比感動。

她談到自己飾演的克萊兒時表示：「你會遇到這樣的人，他們的境遇不一定會左右他們生活的方式。他們熱情洋溢、活力十足地過生活，相信一切都會越來越好，克萊兒就是如此。但她也有另一面，她可以情緒高昂、活力四射，但也會陷入低谷。」

休傑克曼也說，他深信凱特哈德森一定能夠以本片拿下奧斯卡獎；同時還隔空跟萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）喊話，認為自己跟凱特的搭檔演出充滿了火花，勝過《死侍與金剛狼》，體定會讓他非常嫉妒。

