休傑克曼卸下金鋼狼爪化身歌手拚追夢 《悠唱藍調》與凱特哈德森唱出平凡人夢想

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

曾以「金鋼狼」形象深植人心的好萊塢巨星休傑克曼（Hugh Jackman），這次卸下超級英雄披風，展現他最擅長的音樂才華。他與凱特哈德森（Kate Hudson）首度合作，主演音樂電影《悠唱藍調》（Song Sung Blue），作品改編自真實事件，演繹一段改編自真實故事的夫妻情感與追夢歷程。片中真摯的情感演出，甚至讓現場工作人員忍不住落淚。

休傑克曼（Hugh Jackman）與凱特哈德森（Kate Hudson）首度合作，主演音樂電影《悠唱藍調》。（圖／環球影片FB）

在電影裡，傑克曼飾演的麥克薩迪納白天在修車廠工作，夜晚則化身酒吧歌手，靠著小費支撐生活。他坦言，這部作品是獻給所有因熱愛音樂而堅持表演的平凡歌者，「明星與普通人之間的差距往往只是一線，真正打動人心的是那份不懈的生命力。」

廣告 廣告

傑克曼的演出充滿執念與力量，備受導演克雷格布魯爾（Craig Brewer）讚賞，更被形容是「不達目的不放棄」的瘋狂執念才把角色演活。也讓片場不少男性工作人員感同身受，直言他演出了「男人在夢想與家庭責任間的掙扎」。

凱特哈德森則展現她的歌唱天賦，與傑克曼在錄音室初次合作便展現高度默契。她笑說，即使台下只有寥寥數人，他們也能唱得盡興。為了讓故事更貼近真實，導演特別訪談原型人物及其家人，將未曾公開的細節融入劇本。

《悠唱藍調》不僅是一部音樂電影，更是一段關於愛、夢想與堅持的旅程。



更多FTNN新聞網報導

周杰倫參戰澳網遭質疑！昔因僵直性脊椎炎吞12顆止痛藥 病友解釋幫反駁

「刪除緋聞」霸氣護愛！阿Sa官宣小10歲私教 時薪8千元男友背景曝光

他認了！艾美獎男星兼導演遭爆「片場性侵未成年」 害男童患PTSD、焦慮症

