休傑克曼時運不濟照追音樂夢

近期奧斯卡影帝布蘭登費雪以及金球獎影帝休傑克曼各自推出新作，休傑克曼與凱特哈德森主演的《悠唱藍調》16日將上映，改編自真實故事，2人飾演一對時運不濟的音樂家夫妻檔，共組致敬樂團「雷霆閃電」，但在追尋夢想的過程卻面臨到突如其來的人生驟變；而布蘭登費雪則在《日租家庭》中演出赴日打拚不得志的演員，他出租自己成為人父，與客戶女兒的動人情誼，帶觀眾重新建立人與人之間的情感連結。

休傑克曼飾演的麥克，靠著修車和零工糊口，同時全力追尋音樂夢，他讚本片的題材絕妙動人：「巨星和凡人之間只有一線之隔，界線非常模糊，而這首歌頌揚的是那些在台前擺著小費罐、一邊打三份工一邊表演的人們。他們純粹出於熱愛而表演，真的很棒。」休傑克曼形容，「對我來說，這部電影就是寫給他們的情書。」

導演布魯爾回想當時跟休傑克曼說「你要演得有點瘋狂」，想看到這個瘋子追逐瘋狂的夢想，「他瀕臨崩潰，卻依然堅持不懈。休傑克曼可以理解這種不達目的不放棄的執念。身為休傑克曼的粉絲，我認為這就算不是他最好的作品，也絕對是他最精采的表演之一。」

花錢可換來關係

《日租家庭》將在2月6日到8日限量口碑場獻映，日前公開幕後花絮，布蘭登費雪說：「在東京，你幾乎什麼都能租，而『家人』也不例外。」宮崎光代接著對於孑然一身渴望連結的人笑稱：「你可以請一個人來陪你，就算那份連結是用錢換來的。」

布蘭登費雪進一步指出：「這個故事真正想傳達的是家人可以是我們珍惜的人，而『日租家庭』給了每個人一次新的機會。」他也說明：「即使主角扮演的每個替身角色都不一樣，他的客戶與他之間的關係，都喚起我們捫心自問如何抒發心情，即便只有一剎那，仍能體會這種關係所帶來的效益。」