休傑克曼陷謀殺案！「驚傳慘死牧場」捲入超毛命案 竟出動綿羊抓兇手

記者王培驊／台北報導

《綿羊偵探團》由金鋼狼休傑克曼主演。（圖／索尼影業提供）

史上最令人發「毛」謀殺案來了！金鋼狼休傑克曼這次身陷西方牧場懸疑謎案，一群能力未知，但是絕對是最可愛的偵探團要出任務了，《綿羊偵探團》集結《愛是您・愛是我》艾瑪湯普遜、《絕命毒師》布萊恩克萊斯頓、與《Ｘ戰警》派屈克史都華等重量級明星陣容，以及一群毛絨絨的綿羊偵探們，峰迴路轉又人人有嫌疑的牧場謀殺案，即將揭開驚人的秘密。《綿羊偵探團》最新預告於17日上線，為了解開心愛主人的謀殺案，牧場裡的綿羊們決定「毛」起來解謎尋找真正的凶手，最萌的懸疑案件即將在明年母親節週末展開，5月8日（五）狼走了，羊來了！

《綿羊偵探團》電影海報。（圖／索尼影業提供）

改編自德國知名作家萊奧妮史汪的暢銷懸疑小說《綿羊偵探團》，敘述牧羊人喬治因不明原因死去，他的綿羊們決定為牠們的主人伸張正義，在撲朔迷離的疑團下找出下手的兇手。才華洋溢的作者萊奧妮史汪，透過綿羊的視角，巧妙的編織出一樁高潮迭起謀殺案，觀眾將跟隨著獨特的羊式邏輯與思考方式，從羊毛般糾結不清的線索中不斷挖「嚼」下去。既幽默又刺激的故事，讓小說打敗《哈利波特》與《達文西密碼》，高踞德國暢銷排行榜100週以上，狂銷突破150萬本！如今綿羊偵探即將登上大銀幕，帶來最騷又歡樂滿點的尋凶大冒險。《綿羊偵探團》2026年5月8日（五）正式上映。

《綿羊偵探團》是一部機智幽默、令人發「毛」的懸疑故事，喬治（休傑克曼飾）是一名牧羊人，每天晚上都會朗讀偵探小說給他心愛的綿羊聽，心想牠們不可能聽得懂。然而，一起神祕事件打亂了農場原本平靜的生活，綿羊們意識到自己必須挺身而出，成為偵探。隨著線索逐步浮現，牠們開始追查並調查人類嫌疑犯，也證明了就算是綿羊，也能成為聰明絕頂的破案高手。

