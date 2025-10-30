休傑克曼離婚後首帶女友公開放閃 出席新片紅毯甜蜜環抱
在與前妻黛博拉李福納斯（Deborra-Lee Furness）離婚後，好萊塢影星休傑克曼（Hugh Jackman）與女友薩頓福斯特（Sutton Foster），日前首次以情侶身份踏上紅毯。
福斯特陪同休傑克曼出席加州洛杉磯TCL中國劇院舉行的AFI Fest電影節，宣傳他的最新電影《Song Song Blue》。
這對情侶看起來非常甜蜜，他們摟著彼此的腰，大方讓攝影師捕捉畫面。休傑克曼身穿黑色西裝和領帶，而福斯特則以一襲低胸黑色緞面禮服驚豔亮相。她拿著黑色手拿包，驕傲地站在傑克曼身邊，臉上洋溢著燦爛的笑容。
兩人近期頻頻共同出席活動，包括在紐約的「After Hours Confession」活動與「Fetch Pet Gala」慈善晚會。
福斯特與休傑克因2022年開始演出《Music Man》產生情愫，隨後休傑克曼與前妻黛博拉在2023年9月宣布離婚，結束兩人27年婚姻，震驚好萊塢。黛博拉在今年初受訪時，曾將這段近30年婚姻的破裂描述為一種「創傷性的背叛」，讓她感到「心如刀割」。
