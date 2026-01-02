休士頓僑界元旦升旗 蕭伊芳：攜手夥伴強化國防韌性

（中央社記者侯姿瑩華盛頓2日專電）美國休士頓僑界昨天舉行元旦升旗典禮，共有超過200位僑胞參與。駐休士頓辦事處長蕭伊芳表示，過去一年在友邦與僑界支持下，克服各種挑戰，未來將持續與理念相近夥伴攜手合作，強化國防能力與社會韌性。

僑委會休士頓華僑文教服務中心今天發布新聞稿表示，休士頓僑界2026年元旦升旗典禮於1月1日在當地僑教中心廣場舉行。活動由中華公所主辦，榮光會及多個僑社社團共同參與；現場共有超過200位僑胞與會，在中華民國國旗飄揚下，迎接嶄新一年。

蕭伊芳於致詞中表示，過去一年在友邦與僑界支持下，克服各種挑戰與困難，各項工作得以順利進行，未來將持續與理念相近夥伴攜手合作，強化國防能力與社會韌性。她並祝賀僑胞新年快樂、中華民國國運昌隆。

新聞稿指出，升旗典禮先由北一女儀隊及各社團旗隊遊行進場，隨後由榮光會高舉中華民國國旗入場，全場齊唱中華民國國歌，與會人員面向冉冉升起的國旗行注目禮，現場氣氛莊嚴感人。

當天出席升旗典禮的人士還包括休士頓僑教中心主任王盈蓉和僑務委員劉秀美、陳建賓、陳逸玲及李雄等人。（編輯：陳承功）1150103