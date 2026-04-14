休士頓我們有麻煩了！今井達也開季防禦率7.27 與明星游擊同進傷兵名單
休士頓太空人傷兵問題持續擴大，球團今（14）日宣布，游擊手Jeremy Peña與日籍投手今井達也雙雙被列入傷兵名單，本就不穩的投打戰力再受重擊。
Peña因右腿後肌一級拉傷缺陣，本季打擊率2成56。Peña透露，上週五對西雅圖水手一戰時膝蓋出現緊繃感，仍撐完整場，但隔天再度上陣於第4局提前退場，並於週日接受影像檢查確認傷勢。
Peña在2025年球季打出生涯年，繳出3成04打擊率、17轟、62打點與20盜壘，並首度入選明星賽，如今因傷缺席，對打線影響不小。
今井達也則是在同場比賽先發僅投37球、抓下一個出局數後就因手臂疲勞退場，隔日返回休士頓接受進一步檢查。太空人近期狀況低迷，10場客場之旅僅拿1勝8敗，先發輪值接連出現傷情，包括Hunter Brown、Cristian Javier因肩傷進入傷兵名單，Cody Bolton也因背部緊繃提前退場。
在傷兵陰影籠罩下，太空人今天於系列賽最終戰再度受挫，打線遭George Kirby壓制，加上Josh Naylor單場雙響炮火力轟炸，最終以2比6不敵水手，苦吞近期8連敗，且連續兩個系列賽遭到橫掃，戰況持續探底。
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