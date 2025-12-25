休士頓港通過關鍵倡議 強化全球貿易連結

根據英國航運相關網站表示，美國休士頓港（Houston）管理局正式批准一系列重要倡議，主要為強化國際貿易關係、現代化港口運作，並擴展基礎設施，以支援公營碼頭持續成長與未來產能需求。

這些批准主要措施，包括延續休士頓港在中美洲與南美地區代表機構任期兩年；此類雙邊水運貿易約占休士頓船運管道市場比率二十八％，在休士頓港公開碼頭貨量中約占十八％。另也覆蓋歐洲與亞洲市場，持續支撐港口全球貿易網絡。

為提升內部治理及運營效率，休士頓港推動採用先進科技系統，包括風險管理資訊系統（Origami Risk）及採購與合約到付款平台（Relish），增強企業風險管理能力、簡化工作流程，並提升資料透明度與合規性。

會議並回顧近期完成多項重大基礎建設工程，例如完成對貝波特貨櫃碼頭（Bayport Container Terminal）七號碼頭的最終檢查與細項整改，及貝波特出口通道（Bayport ExitGate）投入使用，都為提升碼頭運作效率的重要里程碑。

為增強貨物處理能力，波士頓港口宣布將於十二月接收五臺新橡膠輪胎龍門起重機運抵貝波特；加上預計於二○二六年初再抵達十一臺同型設備，整體貨櫃處理能力將進一步提升，以支撐創紀錄的貨量。

關於運量表現，休士頓港十一月貨櫃量出現下降趨勢，但截至目前為止，全年貨櫃量仍較去年增加約五％，總貨物噸位成長約四％。

休士頓港此次批准一系列倡議，結合全球市場連結、科技轉型與基礎建設投資，將為美國南部關鍵海運門戶在全球供應鏈中競爭力奠定穩固基礎。