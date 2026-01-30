休季後被第4次！ 鄭宗哲又被國民DFA

鄭宗哲先前被國民隊撿走，今又被DFA。（翻攝自華盛頓國民臉書）

24歲台灣內野手鄭宗哲先前3度被指定讓渡（DFA），日前被華盛頓國民隊從名單中選走，但因為要補強投手陣容，所以今（31）日宣布把鄭宗哲DFA，這也是他在這個休賽季後被第4次DFA。

國民隊在1月29日從讓渡名單中選走，但根據國民隊官網球員異動，由於球團補進了投手戰力，所以在40人名單滿額的狀況下，再次把他移除40人名單。

鄭宗哲先前被帕灣光芒隊從讓渡名單中挑走，後來光芒隊與亞特蘭大勇士隊進行交易，他再度被DFA，之後被紐約大都會隊選走，但之後大都會隊想把投手賈西亞（Luis Garcia）放進40人名單，他因此再次被DFA。

鄭宗哲在2025年首度登上大聯盟，總季出賽3場，7打數沒敲安，並被3次3振。華盛頓國民隊在29日宣布，透過讓渡名單從紐約大都會隊選走鄭宗哲，但國民隊從讓渡名單選走右投索利安諾 （George Soriano），由於40人名單滿額，所以把鄭宗哲DFA，這也是他休賽季後被第4次DFA。

