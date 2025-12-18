休息不只是滑手機、放空！散步、冥想…熟齡必知的「心靈SPA」：主動充電才能持續做自己想做的事
說到休息，很多人會聯想到豪華旅行，或者躺在飯店裡放空的「飯店式渡假」。
雖然這也是一種休息的形式，但是這種對於休息的想像，反而會在我們的心中築起一道與休息之間的隔閡。因為這種休息方式不僅不平易近人，而且聽起來就像是跟我們的生活毫無關聯……
你所不知道的「真正的休息」
阻礙我們休息的原因有很多種，有些人是因為罪惡感或焦慮，或者不知道如何休息；也有很多人是因為錢不夠花，所以把休息當成一種奢侈，覺得自己不能休息。
其實，在我們的日常生活中，處處都有休息的機會，談論如何解決這些會妨礙休息的因子之前，我想先聊聊幾個「休息的特徵」，有利於更明確地定義真正的休息。
1、休息並不一定是被動的狀態
我們常常覺得休息是「什麼都不做」，以數字來比喻的話，就是一種近乎於「零」的狀態，這也導致我們直覺認為休息是一種被動的狀態，很浪費時間。
但其實，主動去做一件事也是一種休息。例如冥想練習，是讓我們專注在某個能為我們帶來平靜的對象上，進而讓心靈達到放鬆效果。此時大腦產生的α波具有緩解緊張的效果，還可以促進我們的創造力、想像力、記憶力等認知功能。也就是說，需要專注力的主動性行為，有助於恢復元氣。
除此之外，有意識、有目的的休息，才能帶來正面效果。即使不做任何事，這段放空的時間也不會是「休息」，往往只讓人覺得，我明明沒做什麼事，度過了一段悠閒時光，卻沒有獲得高品質的充電。
滑手機或看電視這種漫無目的、被動消耗時間的方式，往往無法帶來休息的成效。想獲得真正的休息，就應該在休息的時候安排一項活動，保留一段時間與空間，讓自己可以專注地投入其中。無法專心工作的時候，花了三十分鐘，毫無計畫、漫無目的地看著YouTube的影片；跟為了放鬆，花三十分鐘看自己想看的雜誌或出去散步，哪一個更能滋養你的心靈呢？我希望各位可以親自試試看。
2、休息提升創造力與想像力
一項有趣的研究結果指出，公司裡最具創造力的人，通常是那些經常和同事們閒聊的人。在休息室裡的閒話家常（又稱「茶水間閒聊」〔water cooler conversations〕）其實不是偷懶，而是一種跳脫框架的思維與資訊交流，也是激發創造力的跳板。短暫的休息，也能直接轉換成創造力與生產力。
根據心理學的觀點，創造力也有一段不外顯的「潛伏期」。暫時從工作抽離，保留一段休息時間，反而會刺激潛在的想法，有更高的機率讓人文思泉湧（這個現象又稱為「孕育效果」〔incubation effect〕），暫時把注意力轉向其他地方，在接觸各種經驗與刺激的過程中，進而找到優化原有想法的契機。
此外，當我們在休息，感覺自己什麼都沒做的時候，大腦內部由內側前額葉（medial prefrontal cortex）、頂葉（parietal lobe）、顳葉（temporal lob） 所組成的預設模式網路（def ault mode network）依然會持續運作，這個神經網絡會在大腦沒有執行特定任務的情況下，選擇性地被活化，不只能發揮休息的作用，還能促進自我覺察、記憶整理、增強創造力等等，提升各種非常重要的大腦機能。也就是說，休息會賦予大腦主動充電的機會。
綜上所述，休息是為身體和大腦充電的動力來源，也是身體的重要燃料，可以幫助我們持續做著自己想做的事。
3、休息從小事開始
說到「休息」和「自我照顧」，很多人會聯想到豪華旅行，或者躺在飯店裡放空的「飯店式渡假」。
雖然這也是一種休息的形式，但是這種對於休息的想像，反而會在我們的心中築起一道與休息之間的隔閡。因為這種休息方式不僅不平易近人，而且聽起來就像是跟我們的生活毫無關聯，只存在於幻想中的故事。然而事實上，休息不需要花大錢，也不用光彩耀人，我們可以從很小的事情開始做起。
以前的我跟大家一樣，總是很渴望休假，但每次下班後，我又陷入帶小孩和做家務的輪迴裡，根本找不到機會休息。雖然渴望休息，但我不敢從日積月累的工作中抽身；雖然想去旅行，但帶小孩去旅行似乎只是自討苦吃。某天，我幾乎來到了崩潰邊緣，在下班回家的路上，打開了常聽的Podcast，聽到了波雅‧拉克希明（Pooja Lakshmin）的訪談，她是專門研究女性心理健康的精神科醫師。她提出了一個很新穎的想法，她說：
「真正的自我照顧應該從心裡開始做起」（Real self-care is an inside job）。她認為自我照護不是讓自己看起來多光鮮亮麗或做什麼豪華奢侈的事情，而是寬容待己，敞開心扉，好好照顧自己。
聽到這句話的時候，我就像漫畫的主角一樣，感覺腦子裡的燈泡突然亮了起來。在那之前，我都認為休息是穿著泳裝，躺在遊艇上曬太陽，或是去一間氣氛絕佳的SPA店按摩。但就像拉克希明博士所說的，不是只有這樣才叫做休息。
陪孩子玩耍的時光、看YouTube學一道新的料理，都是一種休息啊。從那天起，我開始能用更貼近日常生活的方式休息。
更有趣的是，休息還可以幫助我們與內在連結。想好好休息，最重要的是進一步了解自己。在這個過程中，我們會與內心深處產生連結，越來越清楚知道自己想要什麼，形成一種正向循環，進而增進對自我的高度理解與提升自我價值。
在緊湊的日程中，如果我們能抱持著寬容的心態，允許自己短暫休息，就能在日常生活中，更輕鬆地感受到休息的美好。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
（本文摘自《彈性界限：結合腦科學x認知心理學x日常練習，建立心靈防護罩》幸福文化出版，金賢著）
更多幸福熟齡文章
92歲老父當街被帶走、70筆土地恐遭轉走！比韓劇更真實的家產戰：你以為「意定監護」就夠了嗎
為求子連生5胎、痛到坐輪椅也不願離婚…女醫師堅做「未亡人」啟示：沒輸給渣男，卻輸給文化枷鎖
48歲外科醫罹腎臟癌告白：長期熬夜、愛喝冷飲…親手養出6公分腫瘤！抗癌13年靠5習慣不復發
其他人也在看
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 台劇/韓劇/陸劇全上榜！趙露思、IU意外征服觀眾的追劇魂！
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 50
李玉璽許允樂揭「公園婚紗照」僅靈機一動！ 宣布婚訊再發聲：被愛包圍
許允樂今（2025）年1月與小6歲的李玉璽被爆出戀愛消息後，男方隨即大方認愛，更直接表示以結婚為前提在交往，沒想到12月17日下午兩人突然宣布結婚。消息曝光後，一票粉絲給予祝賀，而李玉璽深夜在Instagram限時動態透露，為了迎接當天的重要時刻，他與許允樂一大早就起床梳妝...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 5
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 20
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 13 小時前 ・ 50
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 35
立院司委會決議：譴責綠色獨裁 將卓榮泰移送監察院彈劾
[Newtalk新聞] 對於行政院長卓榮泰不副署立法院覆議維持的財政收支劃分法，總統賴清德不公布，立法院司法及法制委員會國民黨召委翁曉玲今(18)日邀請總統府秘書長潘孟安等人備詢。不過，潘則沒有列席。委員會也隨即通過兩個臨時提案，譴責賴清德、卓榮泰「綠色獨裁」，並將卓榮泰移送監察院彈劾。 立法院司法及法制委員會今日邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依《中華民國憲法增修條文》第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。 不過，總統府秘書長潘孟安則沒有出席。另外，行政院秘書長張惇涵出席前受訪表示，如果當初立法院願意理性討論行政院版的「財劃法」，且在強行通過後，當行政院提出覆議案時，立法院願意邀請行政院長到立法院做報告、完成理性的討論，那院長也不會依照憲法賦予的職權不予副署。 張惇涵說，所謂「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增這項專案報告。行政院依照憲法規定受邀備新頭殼 ・ 54 分鐘前 ・ 21
好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」
今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 44 分鐘前 ・ 發起對話
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了信傳媒 ・ 6 小時前 ・ 190
億元教授斷言台股衝3萬3！揭鴻海「這價位」快逃命 曝台積電eps新真相
台股近期多空交戰，投資人都在問：明年還能衝多高？三立財經台主持人李昕芸特別專訪「億元教授」鄭廳宜，他大膽預測，台股明（2026）年有機會挑戰33000點大關！這並非隨口喊價，鄭教授直接現場拆解台積電（2330）的點數貢獻，精準推算引發市場熱議。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 19
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 224
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前 ・ 3
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久
針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 185
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 38
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 148
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 536
朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽罕見發聲駁斥喊他「脫隊的F1」
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20