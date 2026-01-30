休息再上路無用！北市男開賓士撞路旁3車 酒測值僅0.09仍送辦

記者楊忠翰／台北報導

北市游男酒後駕駛賓士車行經樂群二路時自撞釀禍。（圖／翻攝畫面）

台北市中山區驚傳自撞事故，29日下午2時39分，1名50歲游姓男子，酒後駕駛賓士車行經樂群二路時，突然失控自撞路旁3部轎車，所幸並未波及行人或騎士，警方獲報後趕抵現場，並對游男進行酒測，儘管數值為0.09毫克，警方仍將他依公共危險罪嫌移送法辦。

中山分局表示，昨天下午2時39分，勤務中心接獲報案，指出樂群二路發生交通事故；警方初步了解，游男駕駛賓士A35轎車行經該處時，疑因一時恍神，不慎碰撞路邊停車格的3部轎車，所幸現場無人員受傷。

警方對游男進行酒測，數值為0.09毫克；游男向警方供稱，昨天中午他在餐廳吃飯，席間飲用一些啤酒，自己有稍作休息才出發，沒想到還是自撞釀禍，警方訊後將游男依公共危險罪嫌移送法辦。

中山分局呼籲，酒駕行為不僅危及自己生命，對其他用路人亦造成重大威脅。駕駛交通工具應遵守道路交通安全相關規範，嚴禁酒後駕車行為，請用路人切勿以身試法。

