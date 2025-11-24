休息一夜變惡夢？空服員控機師飯店性侵 60歲飛行員遭警方立案調查

一名60歲機師涉嫌性侵26歲空服員，案件引發社會關注。（示意圖／Pixabay）

近年來印度多起性侵案件引發社會關注，尤其發生於女性職場環境的案件更是屢見不鮮。根據當地媒體統計，針對女性從業人員的性犯罪案件有逐年上升趨勢，引發輿論要求強化職場安全與司法懲治。近日，再度傳出一名私人航空公司資深機師，涉嫌在班加羅爾一家五星級飯店內性侵年輕空服員，案件目前已進入調查階段。

根據《NDTV》與《India News》報導，位在印度卡納塔卡邦班加羅爾市一間五星級飯店近日傳出性侵事件。一名現年60歲、任職於私人航空公司的資深機師，遭控在飯店內對一名26歲的女性空服員性侵，涉案男子為羅希特‧薩蘭（Rohit Saran），任職於一家私人航空公司。

11月18日，薩蘭與另一名機師及26歲的女性空服員，完成一趟從海德拉巴貝甘佩特機場（Begumpet）及安德拉邦普塔帕蒂（Puttaparthi）出發的包機任務後，飛抵卡納塔卡邦班加羅爾，三人入住當地一間五星級飯店休息，原訂於11月19日返回普塔帕蒂。

受害空服員在報案中指出，薩蘭當晚以「出來抽菸」為由，邀她前往其房間附近，卻在抵達後強行將她拉入房內性侵。她表示，儘管設法在遭遇侵害後迅速逃出，但整起經歷令她感到極度不安與創傷。案件發生後，該名空服員於11月20日返抵海德拉巴，隨即向所屬航空公司管理層報告，並在貝甘佩特當地警局提出「零初步報案」（Zero FIR），也就是受害人可以在任何警察局報案，而不必受案件發生地區限制或稱為「不受轄區限制的初步報案」。

警方事後依據《印度新刑法典》（Bharatiya Nyaya Sanhita）第63條強暴罪正式立案，並將案件移交至班加羅爾市哈拉蘇魯（Halasuru）警局展開進一步偵辦。目前警方尚未透露更多調查進展，案件仍在持續釐清中，引發社會持續關注。

尊重身體自主權，請撥打113、110。

若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

一名60歲機師涉嫌性侵26歲空服員，案件引發社會關注。（圖／翻攝自X，The Times Of India）

