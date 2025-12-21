休旅車夜闖明霸克露橋墜谷 36歲男駕駛「奇蹟脫困」滿身傷送醫

南橫公路明霸克露橋段20日晚間發生墜谷意外，36歲江姓男子駕車滑落邊坡自行脫困送醫。（圖／翻攝畫面）

南橫公路高雄市桃源區明霸克露橋路段20日晚間10時許發生墜谷意外，一輛休旅車行經該橋時，疑因夜間視線不佳且現場仍在施工，36歲江姓男子駕駛不慎偏離路線，連人帶車滑落路旁邊坡，墜至溪床上方。所幸當時水位不高,江男全身雖有多處受傷但意識清楚，已自行脫困，救護人員到場檢傷後隨即將他送醫包紮。

據了解，江男為附近居民，當時正駕車返家，疑似因夜間視線不佳及現場昏暗，不慎偏離路徑，連人帶車滑落路旁邊坡。消防局獲報後派遣人車前往救援，到場時確認駕駛已自行脫困。

由於明霸克露橋路段曾多次遭颱風侵襲，目前仍以臨時道路通行，地質狀況及施工環境較為複雜。警方後續將對江男實施酒測，並進一步釐清肇事原因。

警方也提醒，行經南橫公路明霸克露橋及相關施工路段時，尤其夜間務必減速慢行，留意照明與警示設施，以免發生墜谷等危險事故。

