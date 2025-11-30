休旅車左轉撞直行車4傷 居民：這路口11月第二次撞車了

經過車禍一撞，白色休旅車引擎蓋變形。（圖／翻攝自Threads d.avid1023）





台中大里路上發生一起驚險車禍，一台休旅車正要轉彎時，迎面撞上對向車道的直行車輛，導致兩車四人受傷送醫，而當地居民表示，這個路口不平靜，這已經是11月第二起車禍了。

白色休旅車行經路口正要左轉，沒想到卻在一瞬間，和對向車道 一台直行灰色車輛，迎面撞上，撞擊力道之大，更讓白色休旅車直接被往後彈飛，好在後方機車急忙煞車 ，才沒撞上。換個角度來看，只見白色休旅車引擎蓋被撞得變形，直行的灰色車輛車頭也毀損。

驚險車禍意外就發生在11/29晚間台中大里路與大衛路口，警消獲報後趕緊到場，兩台車上共四人全都受傷送醫，事後警方針對兩位駕駛實施酒測，也確定沒有酒駕情形。不過根據當地居民表示，這路口在11月，已經發生兩起車禍，至於這次詳細肇事原因 ，都還有待調查釐清。

