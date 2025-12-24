台中華美街一名43歲吳姓車主，經常將銀色休旅車隨意停放在民宅門口，即使住戶提醒仍態度惡劣。這回車主發現擋風玻璃被貼紙條提醒「不要亂停門口，影響他人出入」，竟報警指控遭毀損，還要求警方找屋主出面對質！住戶無奈透露，該車主不僅亂停車，還會找他人麻煩，「這條街問過大家都有被他找碴過」，讓鄰里感到相當不堪其擾。警方提醒，遇違停應拍照檢舉，切勿擅自貼紙條，恐觸法得賠錢！

休旅車庭門口遭貼紙條！車主反怒報警，鄰居揭「超扯行為」全街都被找碴。(圖／民眾提供)

台中華美街發生一起停車糾紛事件，一名43歲吳姓車主將銀色休旅車停在民宅門口，遭人在擋風玻璃貼紙條提醒「不要亂停門口，影響他人出入」。車主不滿報警，指控擋風玻璃遭毀損，並要求警方找屋主出來對質。附近住戶表示，該車主經常將車停在民宅門口長達數天，提醒移車時態度惡劣，還會檢舉他人騎樓停車，造成鄰里困擾。警方提醒民眾，遇到違停可拍照檢舉，擅自貼紙條可能違反社會秩序維護法，嚴重者還可能觸犯毀損罪。

廣告 廣告

吳姓車主將銀色休旅車停在民宅門口，遭人在擋風玻璃貼紙條提醒「不要亂停門口，影響他人出入」。(圖／TVBS)

在台中華美街，一起停車糾紛引發警方介入。事件發生在華美街23號，一名43歲吳姓車主將銀色休旅車停在民宅門口前，結果車輛擋風玻璃被貼上一張紙條，提醒車主不要亂停在門口，以免影響他人進出。車主發現後非常憤怒，懷疑是屋主所為，立即報警並指控擋風玻璃遭到毀損。當警方到場處理時，車主要求警方敲門找屋主出來對質。警方表示無法立即要求屋主出面，並告知車主如要提告，需前往派出所辦理。據了解，這位吳姓車主並非當地住戶，而是在附近租屋居住。

吳姓車主擋風玻璃被貼上一張紙條，車主發現後非常憤怒，懷疑是屋主所為。(圖／TVBS)

附近住戶對此情況相當無奈，表示這名車主經常將車停在民宅之間，一停就是一至三天。住戶指出：「他會故意停在我們兩家中間，來跟他講一下請他移車，他也是跟你大小聲，態度超差。」住戶還提到，忠明南路附近其實有很多停車格可供使用，但該車主就是選擇停在別人家門口。

當警方到場處理時，車主要求警方敲門找屋主出來對質 。(圖／民眾提供)

更令人困擾的是，附近居民表示：「這條街問過大家都有被他找碴過，他都是隨便亂停，要請他開車都不高興，就會開始找麻煩。」住戶還透露，該車主還會不斷檢舉他人騎樓停車，讓鄰里感到不堪其擾。對於此類糾紛，警方提醒民眾，若遇到車輛違停，可以拍照進行檢舉，但不應擅自在他人車輛上貼紙條，此舉不僅違反社會秩序維護法，情節嚴重時還可能涉及毀損罪，一不小心可能要賠錢又惹上法律麻煩。

更多 TVBS 報導

按喇叭引爆衝突！2男「下車互毆」、噴辣椒水 乘客嚇逃

眼前的黑不是黑！ 開車上路引擎蓋突吹掀 竟是保養廠闖禍

網路嗆聲變真人PK！太平深夜13人持球棒追打 警全數送辦

不要買了啦！ 男子咆哮、捶打大鬧早餐店 發飆原因曝光

