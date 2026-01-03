休旅車挨撞爬上分隔島 肇事駕駛拒毒測遭罰18萬

新北市 / 綜合報導

新北市三重區昨(2)日晚上10點多，1輛休旅車在重陽路三段遭到轎車從後方撞擊，直接爬上分隔島。警方到場處理，肇事的黃姓駕駛沒有酒精反應，但調閱資料，發現他有毒品裁罰紀錄，因此要求他進行唾液快篩。但黃姓駕駛拒測，挨罰18萬。

白色休旅車，緩緩停在內線車道，打起左轉燈待轉，這時後方一輛轎車，完全沒有減速直接撞過來，休旅車衝上分隔島動彈不得，目擊民眾說：「(轎車)橫的。」白色休旅車幾乎整輛卡在分隔島，車頭撞樹，救護車到場，準備載送傷患，警方也緊急到場處理。

白色轎車左前車頭，嚴重毀損，橫躺在大馬路上，而休旅車不僅車頭被撞凹，車輪也被撞出來，記者張權說：「當時肇事駕駛就在這個路口，將休旅車直接推撞上分隔島，警方事後到場要對他進行唾液快篩檢測，男子卻拒絕接受，因此遭到開罰。」

車禍發生在昨(2)日晚上10點多，新北市三重區，重陽路三段與中正北路口，27歲黃姓駕駛開車經過路口時，疑似操作不當，左切猛撞林姓女子，駕駛的休旅車，將車輛撞上分隔島，警方進行酒測，酒測值為0隨後調閱資料，發現黃姓駕駛有毒品裁罰紀錄，拿出唾液快篩試劑，要測試毒品反應，沒想到黃姓駕駛竟果斷拒絕，因此被開罰18萬。

新北市三重交通分隊副分隊長陳建平說：「肇事駕駛拒絕接受唾液快篩試劑檢測，經告知相關權益及法律效果，依道路交通管理處罰條例，第35條第四項規定舉發。」拒測除了要面對高額罰單，駕照牌照也會遭到吊銷吊扣，拒測是權利，儘管員警現階段無法續行任何追蹤，但從罰單紀錄上還是看得到，曾經拒絕毒品快篩也能成為依據。

