休旅車搶快「切西瓜」釀禍 蘆洲婦走斑馬線遭撞捲車底

新北市蘆洲區今（22日）上午7時左右發生一起交通事故，一名60歲婦人在行經斑馬線時遭左轉車輛撞擊輾壓並受困車底。（翻攝畫面）

新北市蘆洲區今（22日）上午7時許發生一起嚴重交通事故。一名48歲陳姓男子駕駛休旅車行經民族路口，欲左轉時疑因搶快「切西瓜」，未依規定繞越路口中心點便提前轉彎，不慎撞上正行走在斑馬線上的60歲李姓婦人。李婦當場遭捲入車底受困，警消獲報趕抵後動用拖吊車將其救出，目前仍在醫院救治中。

事發時正值上班尖峰時段，陳男駕車違規跨越雙黃線提前左轉，未注意到正在過馬路的行人，導致車頭直接撞倒李婦並將其輾壓至底盤下方。目擊民眾表示，撞擊瞬間相當驚悚，婦人倒地後痛苦哀嚎且無法動彈。

警消人員抵達現場後，發現李婦被壓在車底，立即調度拖吊車抬升車體進行搶救。李婦獲救時骨盆嚴重受傷、疑似內出血，經初步處置後緊急送往台北新光醫院急救，暫無生命危險。

60歲李姓婦人骨盆嚴重受傷且疑似內出血，暫時未傳出生命危險消息。（翻攝畫面）

陳男自稱因A柱遮擋視線才肇事。警方調查確認陳男酒測值為0，未涉及酒駕。但根據路口監視器與行車軌跡，確認陳男未達路口中心處即提前左轉（俗稱切西瓜），且未禮讓行人。

警方指出，陳男行為已違反《道路交通管理處罰條例》，針對「未依規定繞過路口中心處」可處600元以上、1800元以下罰鍰；「未禮讓行人」致人受傷則面臨最高3萬6000元罰鍰，並可能吊銷駕照。警方呼籲駕駛人轉彎時務必遵守規則，確認行人安全，避免因搶快釀成憾事。

