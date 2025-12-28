休旅車撞自小客車 休旅車四輪朝天1人送醫
記者林坤瑋／宜蘭報導
宜蘭市中山路二段二十八日上午有一輛轉彎的白色休旅車，撞擊對向正停等紅燈的自小客車車頭，造成白色休旅車翻覆，四輪朝天，車上駕駛三十七歲男子受傷送醫。車禍畫面怵目驚心，讓路過民眾直呼「差點嚇壞」。
宜蘭縣消防局二十八日上午十一時三十四分接獲報案稱，位於宜蘭市宜興路轉入中山路的五叉路口車禍現場車輛翻覆，一人受傷，隨即派員救援，救護人員到場發現是二輛小客車擦撞，其中一輛休旅車四輪朝天，將傷者送到陽明交大醫院救治。
警方表示，白色豐車休旅車從宜蘭市宜興路開往中山路二段，轉彎速度並不快，但不知為何偏移中線，撞上對向的藍色自小客車，肇事白色休旅車瞬間翻覆。當時有用路人行車紀錄器錄到事發過程，懷疑是否閃神未留意，加上天雨路滑，才會撞到翻車、四輪朝天。
警方說，二十八日宜蘭地區下雨路滑，車禍地點位於中山路，農權路及宜興路的五岔路口附近，假日車流量相當大，交通一度受阻，事故原因尚待警方調查釐清。
