彰化鹿港中正路驚傳休旅車失控事故！一對60多歲夫妻駕車衝撞路邊5輛機車及自行車，險些撞上一家三口，現場一片混亂，車輛東倒西歪。警方調查，肇事的66歲蒲姓男駕駛疑似因身體不適、頭暈目眩而失控，所幸僅造成車輛毀損，無人員傷亡，但民宅地下室逃生口也遭殃。住戶形容，當時聽到「碰碰碰碰」的撞擊聲響徹雲霄，宛如看板掉落一般，場面驚悚！

休旅車暴衝撞騎樓！母攜雙子險遭輾 肇事夫妻「身分曝光」。(圖／TVBS)

一輛休旅車在彰化鹿港中正路發生失控事故，衝撞路邊機車並衝進騎樓，險些撞上路過的一名母親和兩個小孩。肇事者為一對從外地來旅遊的60多歲夫妻，男駕駛疑似因身體不適、頭暈目眩而失控，導致撞倒路邊停放的5輛機車及自行車。事故發生在一家早餐店門口，所幸沒有人員受傷，但造成多輛車輛損毀及民宅地下室逃生口受損。

肇事者為一對從外地來旅遊的60多歲夫妻，男駕駛疑似因身體不適、頭暈目眩而失控。(圖／店家提供)

事故發生在6日中午12點多，地點位於彰化鹿港中正路一家早餐店門口。當時一名母親帶著兩個小朋友正從路邊走過，後方一輛休旅車突然高速衝撞過來，撞倒路邊停放的機車後衝上騎樓，最後撞上柱子才停下，差點撞上這一家三口。現場一片混亂，車輛東倒西歪，有機車被壓在車底，也有自行車被壓扁。住戶表示，休旅車前輪懸空，壓著一台機車。

事故發生在6日中午12點多，地點位於彰化鹿港中正路一家早餐店門口。(圖／店家提供)

肇事的休旅車上是一對60多歲的夫妻，他們都沒有受傷。住戶描述當時聽到「碰碰碰碰」的撞擊聲，不像一般車禍的聲音，而是類似看板掉下來的聲音。鹿港派出所副所長陳榮彬表示，肇事駕駛是66歲蒲姓男子，是外地來的遊客，他在行駛中因頭暈目眩、身體不適，導致車輛往右偏撞，碰撞路旁停放的5部重機車，並造成民宅地下室逃生口受損。

這起事故不僅導致多輛機車和自行車損壞，還造成民宅地下室用不鏽鋼封住的逃生口被撞凹。事發現場附近除了早餐店外還有診所，所幸事發時正值中午休息時間，診所內沒有人，否則後果可能更加嚴重，不只是車輛毀損而已。

