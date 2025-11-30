休旅車猛撞台61工程車「插入車底」！22歲男駕駛重傷不治
雲林縣台61線西濱快速道路上，30日下午1時許發生一起嚴重的車禍，一名22歲的張姓男子駕駛白色休旅車，在行經麥寮南下路段時，因不明原因追撞正在施工的工程防撞車，當場鏟入車底受困。這起撞擊的力量極為猛烈，導致休旅車車頭嚴重變形，張男當場被困於車內，無法動彈，送醫搶救後仍宣告不治。
消防人員接獲報案後迅速趕往現場，並使用破壞機具將張男救出。救援時，醫護人員發現他已無呼吸和心跳，胸部骨折，隨即將其送往雲林長庚醫院進行急救，但最終宣告不治。警方目前已介入調查，初步研判事故可能與駕駛未注意前方施工車輛有關，具體肇事原因仍待進一步釐清。
延伸閱讀
影/馬太鞍溪疏浚砂石車互撞1人骨折 駕駛怒轟單位踢皮球
影/國1水上段半夜火球！騎車逆撞轎車 75歲翁慘死
舊金山9旬翁「駕車暴衝撞進咖啡店」 店面全毁駕駛重傷
其他人也在看
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
香港大火心碎一幕 印籍移工罹難前「緊緊抱著嬰兒」
即時中心／林韋慈報導香港大埔宏福苑於26日發生世紀大火，雖然港府昨（28）日宣布火勢已全面撲滅，但災情仍在持續擴大。昨日公布死亡人數至128人，仍有逾200人失聯，隨著搜索範圍延伸，死傷數字仍持續上升。這場大火牽動許多在港外籍勞工的命運。由於宏福苑內外傭人數眾多，印尼駐香港總領事表示，該區約有200名印尼籍家務工，其中仍有11人下落不明。移工團體則指出，在82名菲籍家傭中，有19人尚未尋獲。民視 ・ 1 天前
港府降半旗三天！港大火調查 封窗「保麗龍板」是禍首
香港宏福苑大火，又攀升到128死70多傷，200多人失聯，原本外界質疑，大火失控，與整修所使用的保護棚網有關，但(28日)下午香港保安局記者會上卻說，這次使用的保護網，符合阻燃要求，但用來封窗的發泡膠板也就是保麗龍，屬於易燃材質，可能才是大火快速蔓延的原因。TVBS新聞網 ・ 1 天前
影/悚！桃園蘆竹工廠大火「電纜狂燃、巨量黑煙衝天」
桃園市蘆竹區今（30日）上午發生工廠大火，據警消的救援資訊，地點發生在龍安路二段上，上午7點10分左右獲報後，立即出動第三大隊大竹分隊人車趕往灌救，據了解現場燃燒電纜疑似為回收場，截至目前為止沒有發現有人受困，持續搶救中，巨量黑煙竄上高空的景況相當駭人，起火原因仍有待火勢撲滅後，由火調科進一步釐清。中天新聞網 ・ 9 小時前
香港宏福苑大火：死亡數字升至146人，警方指房間、樓梯、天台均找到遺體
警方表示，當中54個遺體有待辨認，受傷人數為79名，另有100個案無法追查，原因包括報案人聯絡不上，資料零碎及報案人未能提供更多資料等。BBC NEWS 中文 ・ 8 分鐘前
融合Mustang風格、內外全面升級 福特Mondeo全新亮相
在2026年廣州車展中，Ford正式發表了小改款Mondeo，這款專為中國市場打造的四門房車，同時也以Taurus之名在中東市場販售。新車在外觀、內裝及動力上都進行多項升級，最大亮點莫過於更具跑格的Mustang式造型設計，展現出更為年輕化與動感的視覺風格，為這款經典房車注入嶄新活力。Ford正式發表了小改款Mondeo，在外觀、內裝及動力上都進行多項升級。2026年式Mondeo的車頭造型煥然一新，全新設計的頭燈組搭配當代LED光條，使整體造型更為犀利，與Mustang四門版有幾分神似。水箱護罩面積放大，與下氣壩連成一氣，強調寬體感與運動氛圍。車尾部分也進行明顯調整，尾燈採用新世代光條設計，搭配黑化保桿與同色下擾流套件，整體視覺更俐落、現代。 車身尺碼則維持不變，長度為4,935 mm，軸距則為2,945 mm，車側輪圈樣式經過更新，並新增多種新車色選擇，滿足市場對個性化的追求。這套設計語言未來也將同步應用於中東市場的Ford Taurus，僅有品牌標識與內裝螢幕尺寸略有差異。 內裝方面雖然整體佈局與既有車型相近，但此次更新的重點在於科技系統的大幅升級。儀表板依舊搭載12.3吋數位儀Carture 車勢文化 ・ 21 小時前
亡兒最後傳訊！她淚崩「母困21樓沒人能幫」
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡。一名倖存的住戶淚崩回憶，72歲、行動不便的母親獨自被留在21樓，她在樓下不斷打電話...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
機車被偵測到「車牌異常」遭攔 警：你車牌註銷了啊
台中警方巡邏，發現一台機車，車牌已經遭到註銷，立刻攔下騎士，經員警盤查，騎車的陳姓男子竟然也不知道自己的車牌被註銷，後來發現是強制險沒有續保，警方當場開罰。 #車牌異常#強制險沒有續保#開罰東森新聞影音 ・ 3 小時前
【怎能不愛車】1.5億怪物交付！布加迪Bolide「最終車主」背景超狂
布加迪（Bugatti）旗下最狂的賽道機器Bolide宣告停產，象徵W16時代正式進入倒數。第40輛、也是系列最終一輛Bolide，已經在法國莫爾塞姆工廠交付給真正的車主，而這位買家直接到原廠領車，更加凸顯這款車的稀有與地位。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
KIA跨界休旅Stonic小改款大格局，裡外造型更亮眼、座艙科技化大升級
KIA推出小改款 Stonic，這款城市跨界休旅帶來了全新的外觀和內裝設計，並可提供汽油和輕油電複合動力系統兩種動力選項，度混合動力系統，現役Stonic是在2017年首度發表，此次是Stonic的二度改款。汽車日報 ・ 1 天前
港災難遇害者辨認組600人進駐宏福苑 陸開展高樓隱患排查
宏福苑大火死傷慘重，港警今（29日）上午派出600名災難遇害者辨認組（DVIU）人員進駐各棟大廈火場，以協助確認遺體身份及蒐證。而為避免憾事重演，大陸國務院安委會亦宣佈開展高層建築重大火災風險隱患排查整治行動。中天新聞網 ・ 1 天前
宏福苑大火奪128條命！香港作家批「荒謬」悲憤喊1句 總捐款破52億
香港大埔區「宏福苑」26日發生五級火警，截至今（29）日上午8時，已造成128人死亡、約200人失聯。香港特區行政長官李家超、特區政府主要官員和公務員等，稍早在政府總部舉行悼念活動，哀悼火災中不幸遇難的人士，並把特區政府建築國旗和區旗「下半旗」。在港澳台擁有超過百萬讀者的香港作家Middle，也公開悲憤發聲「會得到怎樣的報應」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
小弟遭同學父掌摑 大姐頭出氣教唆報復因懷孕輕判
高雄市王姓大姐頭得知，少年A男到女同學家過夜被女方父親氣憤掌摑，涉嫌教唆王姓男友等人持球棒打傷女方父親，高等法院高雄分院審理，審酌她即將臨盆，依傷害罪從輕改判4月徒刑。據了解，2022年3月15日凌晨，A男前往六龜區潘姓女同學住處過夜，潘父返家發現後，因一時氣憤出手掌摑，A男心有不甘，於是告知大姐頭自由時報 ・ 11 小時前
男散步「口渴」竟偷喝40元紅茶 情緒失控槓警｜#鏡新聞
真的有這麼渴嗎？台北市北投區一名男子，昨天（11/28）晚間竟然闖進連鎖速食店，因為口渴，隨手拿起一杯紅茶喝，當下店員發現，急忙報警，沒想到警方到場，男子突然情緒失控，認為只是一杯紅茶，沒什麼大不了，甚至還躺在地上耍賴，不肯配合。鏡新聞 ・ 23 小時前
宏福苑大火奪百命 兩百人失聯續搜救1／宏福苑大火「完全撲滅」至少128死 「發泡膠板」成引燃物
香港新界大埔高樓住宅宏福苑26日下午發生大火，造成至少128人喪命、79人受傷，仍有200人失聯。香港消防處今天下午3點舉行記者會，宣布上午10點18分完全撲滅火勢，同時公布初步調查，除了證實火警警報器發生故障，也表示大廈外牆的竹製棚網本身是符合標準的阻燃物料，但火勢迅速蔓延，主要是因為外牆的發泡膠板被引燃，加上高溫導致玻璃爆裂，火焰進而侵入室內，使整棟建物迅速陷入危險。鏡新聞 ・ 1 天前
找家人、等安置 畢生積蓄被惡火燒光 宏福苑災民哭紅眼眶
香港宏福苑大火後第五天，港警表示仍有大約150人失蹤，讓許多在物資站和庇護中心等待的住戶，情緒複雜。他們有的已經心灰意冷、有的哭得一把鼻涕一把眼淚，還有居民看著被燒毀的家園，以及一輩子的積蓄付之一炬，根本不知所措。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
潘迎紫親赴大埔宏福苑火災祈福法會 捻香悼念「願死者離苦得樂」
香港大埔宏福苑大火，目前共有128人死亡、數百人失聯，女星潘迎紫得知此事後，難過發文表示：「好心痛啊，忍不住眼淚奪眶而出」，昨(29日) 親自前往大埔宏福苑火災祈福法會，捻香弔唁所有罹難者。中時新聞網 ・ 9 小時前
國道上前車後座"摔出人" 幸後車駕駛急煞車沒釀禍
南部中心／莊舒婷、林樹銘 高雄市報導有民眾開車在國道一號上，結果前方車輛後座，突然摔出一名男子，還好大家緊急閃避踩剎車，才沒將人直接輾過，畫面曝光網友質疑，莫非是睡著誤觸車門才會摔出，警方也要調閱監視器，釐清狀況。一名男子在國道上摔出車外，後方駕駛都嚇壞。（圖／爆料公社）好幾輛汽車在國道上行駛，只見前方白車車門突然掉出一個人。目擊駕駛說，叭唉唷唉唷唉唷，小心小心欸小心，那人被丟出來喔。開在一旁都黑車趕緊往旁邊閃，後方來車也全嚇傻，摔出車外的男子躺在地上，沒幾秒後自行起身還不忘整理服裝，驚險畫面讓網友直呼，這乘客是睡覺睡到車門打開嗎？民眾：「跟司機有什麼生氣了啊，然後他就開門就。」民眾：「被綁架然後他逃生自己脫逃，可能突然手去扶一下或怎麼樣，不然就是掙扎，不管那是在那裡反正我就是要逃離這裡。」民眾：「跟車上的人有仇吧所以被丟下來吧。」車商表示為了防止掉落車外除了繫好安全帶，也可以多加安全鎖。（圖／民視新聞）事發地點就在國道一號北向353.7公里處，一個活生生的人竟掉在高速公路上，警方表示沒有接獲報案，至於乘客是睡著不慎掉落，還是涉及綁架等刑案，警方將介入調查。國道警岡山分隊小隊長任國強：「本大隊將調閱CCTV影像，追查該自小客車車主到案說明，查證後如有違反交通法規依法舉發，若有涉及公共危險部分將依法偵辦。」專業車商提醒，乘客務必繫好安全帶、也要確認門是否有損壞、是否能關緊，若真的怕誤觸門把釀禍，也可以多加一道鎖。車商連紹辰：「現在不管是哪個車款，它只要一行駛車門就會自動上鎖，最主要是繫好後座安全帶，後座這個鎖扣一定要上鎖。」國道上車輛速度都不算慢，人從車上掉落，真的很危險，再看一次驚險影像，還好一旁黑車及時S行閃躲，否則後果難以想像。原文出處：國道上前車後座「摔出人」 警未接獲報案將介入調查 更多民視新聞報導全台最大捷運開發案"十四張站"簽約 引入985億投資財部：民間投資公共建設 截至10月底簽約金額2246億越南逃逸移工疑販賣狗肉 白鼻心、山豬也慘遭「毒手」民視影音 ・ 1 天前
新竹城隍廟商圈「4砍1」 小吃店員工身中數刀重傷送醫
新竹市 / 綜合報導 最新消息!新竹市知名商圈城隍廟附近1間小吃店，昨(29)日晚上9點多發生一起群眾鬥毆事件。民眾報案，有人持刀械利器行凶，1名男子被砍成重傷，救護人員獲報到場時已經意識不清，初步了解是小吃店員工在外與人糾紛，對方4人闖入店內對男子猛砍數刀後逃逸，警方隨後逮捕1人，正循線追查砍人的嫌犯及2名同夥。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前
香港大火《新聞女王》劇情高度重疊 網嚇神預言
香港大火《新聞女王》劇情高度重疊 網嚇神預言EBC東森新聞 ・ 1 天前