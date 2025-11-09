中部中心/王俞斐、黃信儒、林賢明 台中報導

台中有民眾拍下，一部休旅車如入無人之境，闖進中央公園，一旁就有散步民眾，直呼這是中部特有的鬆弛感嗎？而台中市建設局則表示，駕駛將車輛開進公園的行為已經違法，最高可處六千元以下罰鍰。

休旅車直闖中央公園！ 散步民眾嚇傻 建設局依法開罰

休旅車直闖中央公園散步民眾嚇傻 建設局依法開罰(圖/民眾提供)





黑色休旅車，闖進中央公園，但仔細看，因為走道狹窄，加上還有民眾在散步，駕駛過彎時，猛踩煞車，似乎也怕撞到人，目擊民眾拍下過程，質疑台中人好自由，這是中部特有的鬆弛感嗎？

廣告 廣告

休旅車直闖中央公園！ 散步民眾嚇傻 建設局依法開罰

公園的入口處就有張貼公告 禁止自行車以及車輛進入(圖/民眾提供)





休旅車闖入的地點，在台中中央公園，因為占地廣大，有不少親子、長輩，會到這活動休憩，而在公園的入口處，就有張貼公告，禁止自行車以及車輛進入，這回休旅車闖入公園，不管是有心還是無意，台中市府建設局，將要開罰。

休旅車直闖中央公園！ 散步民眾嚇傻 建設局依法開罰

市府建設局會請公園保全加強巡查勸導 若還是有駕駛違規闖進公園也將採證裁處(圖/民視新聞)





其實公園周遭，就有不少停車場，建設局補充，會請公園保全加強巡查勸導，若還是有駕駛違規闖進公園，將採證裁處，避免再有類似情況，再度發生。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：休旅車直闖中央公園！ 散步民眾嚇傻 建設局依法開罰

更多民視新聞報導

男違停遭盤查拒酒測! 與警僵持逾半小時"酒測值為0"

懸掛假車牌四處販毒 警逮毒鴛鴦起獲安毒與依托咪酯

半夜暴衝！47歲女酒後開BMW失控狂撞「一路掃進人行道」 幸未釀傷亡

