休旅車等燈 突衝撞8車釀6傷！1騎士遭壓車底

新北市中和，今（20日）上午7點，有一輛休旅車在錦和路停等紅燈時，突然往前衝撞，共撞毀8台汽、機車，甚至一名41歲騎士還因此被壓在車底下受困。警消獲報到場，共16人合力抬起車輛，將騎士救出。該名騎士胸口肋骨斷裂，被緊急送醫，整起事件包含他在內，共6人受傷。

警方到場立刻展開救援，因為有騎士直接被卡在轎車車輪底下，不斷大聲哀號。民眾vs.員警：「人在下面是不是？（對，有一個人卡在下面），忍耐一下，抬高一點。」

騎士只露出一雙腳，警方與熱心民眾共16人合力抬車，試圖將受困在車底的機車騎士拉出。而肇事駕駛則坐在車內，一臉驚恐，甚至雨刷還慌亂地打開，似乎也想不起來自己為什麼會闖禍。

這起車禍發生在新北中和錦和路一帶，早上7點多，61歲的范姓駕駛原本正在等紅燈，卻突然因不明原因車輛向前衝撞，導致前方5台機車、1台電動車，以及2台轎車受損。

民眾vs.員警：「看可不可以先把他拉出來，（好，可以），出來了，再忍耐一下，救護車馬上就來。」

41歲的機車騎士被捲入車底受困，獲救後意識清楚，但疑似胸口肋骨斷裂，緊急送往慈濟醫院救治，其他騎士則有多處擦挫傷，送往雙和醫院治療。

至於肇事駕駛，經酒測結果為0，初步研判應是在等紅燈時未妥善操作車輛，導致事故發生，共造成6人受傷。詳細事故原因，仍有待警方後續調查釐清。

