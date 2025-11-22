休旅車自撞路樹翻「3圈半」卡路中 1家4口傷送醫

消防隊到場，零件車殼散落一地，休旅車側翻立在路中。（圖／東森新聞）





雲林虎尾下午2點左右發生嚴重車禍，42歲鄭姓男子開車載著太太和一對子女，一家四口外出購物，行經台一線往莿桐方向時，突然偏離車道失控自撞路樹。車子翻覆3圈半，側翻在路中，路過民眾先將4歲和5歲小孩抱出，消防隊員破壞車體救出受困的夫妻，其中39歲太太頭部嚴重撕裂傷，一度昏迷，送醫急救後已經恢復意識。

騎士行車紀錄器拍下，前方一輛白色休旅車原本行駛在內側車道，卻不斷往右偏移，接著直接朝路邊路樹撞上去。撞擊力道猛烈，休旅車瞬間騰空飛起，不斷翻滾翻了3圈半後，側翻在路中，嚇的一旁砂石車和後方騎士趕緊停下，相當驚悚。

其他路過的車輛見狀紛紛下車幫忙，先將車上兩名小孩救出，由熱心民眾抱到一旁安撫。熱心民眾：「我們都是外人，這個也是車上的，只有這兩個孩子。」

消防隊到場，零件車殼散落一地，休旅車側翻立在路中，前後安全氣囊爆開，車頭車身嚴重毀損，地上留下一大攤血跡。駕駛和太太受困車內，駕駛先被救出，由於車輛側翻救援困難，消防隊員出動破壞器材鑽進擋風玻璃，再把他的太太救出，不過當時她整個人意識不清。

雲林縣消防局莿桐分隊長鍾為凱：「兩個大人受困在車內，兩名小孩已經被現場民眾救出，我們現場先穩固車身尋找開口，將兩位大人救出。其中一名比較嚴重的，她的頭部有一處比較大的撕裂傷，意識算有點模糊。」

事發在下午將近2點左右，42歲鄭姓男子開車載著39歲太太和4歲兒子及5歲的女兒，要外出買東西，行經台一線虎尾往莿桐方向時突然往右偏移，失控自撞路樹後翻覆，被撞擊的路樹，樹幹、樹皮被削去一大片。

熱心民眾：「我從那邊開過來之後，他就在那邊翻車，他的車一直翻滾，我迴轉過來幫忙。」

鄭姓男子和一對兒女分別是左腳、右大腿、小腿和頭部擦傷，還好只有輕傷，送醫後沒有生命危險，但太太頭部嚴重受創，情況危急。到底是駕駛精神不濟，還是有其他原因，警方還要釐清。

