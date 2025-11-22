休旅車自撞路樹翻「3圈半」卡路中 1家4口傷送醫
雲林虎尾下午2點左右發生嚴重車禍，42歲鄭姓男子開車載著太太和一對子女，一家四口外出購物，行經台一線往莿桐方向時，突然偏離車道失控自撞路樹。車子翻覆3圈半，側翻在路中，路過民眾先將4歲和5歲小孩抱出，消防隊員破壞車體救出受困的夫妻，其中39歲太太頭部嚴重撕裂傷，一度昏迷，送醫急救後已經恢復意識。
騎士行車紀錄器拍下，前方一輛白色休旅車原本行駛在內側車道，卻不斷往右偏移，接著直接朝路邊路樹撞上去。撞擊力道猛烈，休旅車瞬間騰空飛起，不斷翻滾翻了3圈半後，側翻在路中，嚇的一旁砂石車和後方騎士趕緊停下，相當驚悚。
其他路過的車輛見狀紛紛下車幫忙，先將車上兩名小孩救出，由熱心民眾抱到一旁安撫。熱心民眾：「我們都是外人，這個也是車上的，只有這兩個孩子。」
消防隊到場，零件車殼散落一地，休旅車側翻立在路中，前後安全氣囊爆開，車頭車身嚴重毀損，地上留下一大攤血跡。駕駛和太太受困車內，駕駛先被救出，由於車輛側翻救援困難，消防隊員出動破壞器材鑽進擋風玻璃，再把他的太太救出，不過當時她整個人意識不清。
雲林縣消防局莿桐分隊長鍾為凱：「兩個大人受困在車內，兩名小孩已經被現場民眾救出，我們現場先穩固車身尋找開口，將兩位大人救出。其中一名比較嚴重的，她的頭部有一處比較大的撕裂傷，意識算有點模糊。」
事發在下午將近2點左右，42歲鄭姓男子開車載著39歲太太和4歲兒子及5歲的女兒，要外出買東西，行經台一線虎尾往莿桐方向時突然往右偏移，失控自撞路樹後翻覆，被撞擊的路樹，樹幹、樹皮被削去一大片。
熱心民眾：「我從那邊開過來之後，他就在那邊翻車，他的車一直翻滾，我迴轉過來幫忙。」
鄭姓男子和一對兒女分別是左腳、右大腿、小腿和頭部擦傷，還好只有輕傷，送醫後沒有生命危險，但太太頭部嚴重受創，情況危急。到底是駕駛精神不濟，還是有其他原因，警方還要釐清。
更多東森新聞報導
國道4車連環撞！小貨車輪胎脫落砸遊覽車釀1死3傷
國道4車連環撞！貨車輪胎噴飛釀禍 後方駕駛車內慘死
快訊／國道重大車禍！大貨車失控衝撞護欄 乘客拋飛慘死
其他人也在看
疑搶快左轉加油遭貨車撞甩尾 轎車上5移工嚇壞了
苗栗縣苑裡鎮140縣道一間加油站前，22日傍晚發生轎車與貨車碰撞事故，撞擊力道致使轎車甩尾橫移，後保險桿也噴飛，場面驚悚。幸好這起車禍沒有人員受傷，警方調查雙方駕駛都沒有酒駕，疑因轎車路口搶快左轉去加油而衍生，確切肇責有待調查釐清。這起車禍發生於昨天傍晚5點34分許，越南籍黎姓移工駕車搭載4名同為越自由時報 ・ 10 小時前
趕加油？ 休旅車搶快鬼切 遭直行貨車攔腰撞
趕加油？ 休旅車搶快鬼切 遭直行貨車攔腰撞EBC東森新聞 ・ 7 小時前
搶快加油「突鬼切」！休旅車慘遭直行貨車攔腰撞
搶快加油「突鬼切」！休旅車慘遭直行貨車攔腰撞EBC東森新聞 ・ 7 小時前
恐怖隨機攻擊! 新北男"持鐵棍砸人" 6旬夫妻頭部濺血
社會中心／吳玟誼 洪國凱 新北報導新北三重發生"隨機攻擊"事件！今天早上9點多，才剛出獄的男子，突然情緒失控，拿著鐵棍，隨機攻擊一對六旬夫妻，夫妻倆頭部血流不止，所幸包紮送醫後，沒有生命危險。員警迅速抓到嫌犯，還在他的機車車廂找到毒品，全案依傷害、毒品罪嫌移送偵辦，並建請羈押。大白天，一名身穿黃色外套的男子，拿著一隻鐵棍，惡狠狠地狂追一名女子，來到騎樓時，猛力往頭部K下去，慘遭攻擊，女子頭當場血流不止。受傷的還不只他，女子的丈夫也傷痕累累，滿臉都是血，醫護人員緊急趕往現場，將兩人包紮送醫，場面怵目驚心。恐怖隨機攻擊! 新北男"持鐵棍砸人" 6旬夫妻頭部濺血。（圖／民視新聞）而犯案後，嫌犯若無其事，走路鑽進巷子，準備牽機車離開時，當場被員警逮到。都被壓制了，嫌犯還是情緒很不穩，胡言亂語，員警還在機車車廂內找到毒品，直接上銬逮捕。恐怖隨機攻擊事件，就發生在22號上午大約9點半，這名45歲顏姓男子，疑似吸食毒品後，拿著"鐵棍"隨機攻擊，造成62歲丈夫和60歲妻子受傷。據了解，他是蘆洲人，居無定所，常在三重、蘆洲一帶活動，有多項詐欺、毒品、傷害前科，四天前才剛出獄，沒想到又犯案，而且攻擊夫妻前，還徒手毆打一名77歲婦人，就怕他再傷人，員警直接建請羈押。恐怖隨機攻擊! 新北男"持鐵棍砸人" 6旬夫妻頭部濺血。（圖／民視新聞）夫妻去醫院包紮後，下午到派出所做筆錄，只見妻子走路一跛一跛，還需要人攙扶，頭部滿是傷口，真的傷的不輕。但嫌犯卻否認犯案，移送時相當不願意配合，情緒依舊不穩。好不容易出來呼吸自由空氣，卻又因為傷人，恐怕要再回牢裡蹲。原文出處：恐怖隨機攻擊! 新北男"持鐵棍砸人" 6旬夫妻頭部濺血 更多民視新聞報導黃國昌輸慘了！新北市長最新民調曝「4人中墊底」 反感度飆破5成獨家／白色轎車直接撞進高雄輕軌軌道 車頭全毀慘況曝光台灣首見！化粧品檢出禁用「蘇丹紅」色素！國內12家業者被波及清查民視影音 ・ 23 小時前
出席新北宜蘭同鄉會 賴清德：蘇巧慧是非常理想人才
新北市宜蘭縣同鄉會今（22）日晚間於新莊舉辦第15屆第一次會員大會暨理事長連任就職典禮，總統賴清德致詞時除了向鄉親推薦民進黨宜蘭縣長候選人林國漳外，更提到立法委員蘇巧慧，直說蘇是非常理想的人才，這也是民進黨選對會通過決議，確定將提名蘇巧慧參選新北市長後，賴清德首度於公開場合為蘇巧慧發聲助選。中時新聞網 ・ 22 小時前
剛搬進宿舍！室友想借私密物 網友狂喊母湯
剛搬進宿舍！室友想借私密物 網友狂喊母湯EBC東森新聞 ・ 1 天前
台東森林公園辦親子健行 2200人同享戶外樂趣
【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】為了讓家庭更緊密連結，享受戶外運動樂趣，臺東縣政府於今(22)日在臺東森林互傳媒 ・ 23 小時前
車齡僅4年引擎突傳異音 休旅車停靠路邊瞬陷火海
雲林發生火燒車的意外，熊熊火勢與濃煙，遠遠就看得到，嚇壞不少用路人，車主許姓男子開車下虎尾交流道，聽到引擎發出故障的聲音，車子才停路邊，就突然起火燃燒，還好他跟同車的朋友及時逃生，沒有人員受傷，車主說...華視 ・ 8 小時前
地方民代1/3任一性別保障 婦團肯定地制法改革
（中央社記者吳欣紜台北22日電）立法院三讀修正通過地方制度法部分條文，現行地方民代1/4婦女保障名額，改為1/3任一性別保障原則。婦團今天聯合聲明表示，此為重要改革，期待持續朝向50:50的性別均勢前進。中央社 ・ 1 天前
德國外長警告：俄烏協議不可操之過急
在美國提出結束俄烏戰爭的28點計劃後，德國外長瓦德富爾發出警告，呼籲各方冷靜應對、避免倉促達成協議。他還透露，歐洲正在緊鑼密鼓地制定替代方案。德國之聲 ・ 1 天前
陳亭妃打造最暖家庭日 邀市民帶家人共享草地歡樂時光
角逐2026年民進黨台南市長初選的立委陳亭妃22日下午在台南市政府前西拉雅廣場舉辦「台南是家・家庭日」活動，邀請市民朋友一同帶著爸爸媽媽、阿公阿嬤，連同毛小孩一起到場同樂，讓偌大的草地成為一片歡笑洋溢的快樂樂園。許多家庭就帶著小朋友、毛小孩在草地上奔跑玩耍，開心拍照，陳亭妃與大小朋友們熱情親切互動，現場充滿童趣與活力。中時新聞網 ・ 22 小時前
了不起負責！業者預測颱風假失準「百隻烤雞免費發」 台東鄉親搶排
拔得頭籌的趙姓男子說，他從網路得知消息後，早上7點30分便到場卡位，沒想到成為第一名。他長期在台東工作，笑稱領到烤雞後，打算「自己獨享，或跟宿舍室友分著吃」。烤雞業者吳佳賢表示，因長期在戶外工作習慣觀察氣象，這次對颱風假判斷失準，只能「願賭服輸」，既然答應了...CTWANT ・ 1 天前
離家37年一毛都沒出!70歲老父回頭要女兒2千孝親費 結局曝光
70多歲王男離婚後離家37年，未扶養2位女兒，但他認為現在無業又無財產，女兒也成年了，每月要各付1000元扶養費給他，女兒反指從小由外公外婆撫養，聲請免除扶養義務，台南地院裁定免除女兒的扶養義務。裁定指出，王男與前妻結婚後生下2名女兒，1988年離婚，約定子女權利義務由前妻負擔，他離婚後即未再支付任自由時報 ・ 1 天前
獨／「常對妹動手動腳」哥哥怒了！26歲男持刀 追砍妹妹男友
新北市新莊一名26歲余姓男子不滿24歲李姓男子經常對自己的妹妹動手動腳，竟約對方到住家附近談判，卻在交談過程中突然失控，拿出預藏的鋼刀猛砍李男手腳！事發地點就在國小旁的住宅區，引起當地居民對社區治安的擔憂。儘管李男並未提告，余男仍因當街持刀砍人，被依殺人未遂罪嫌送辦，面臨嚴重刑責。TVBS新聞網 ・ 1 天前
不富有卻感同身受！94歲阿嬤當認養人40年 與子女一起嘉惠19名兒少
家扶基金會今天舉辦大會表揚全國近1萬3000認養人，其中高齡94歲莊秀緩阿嬤，持續認養國內兒童長達40年，2名兒女也加入認養行列，一家二代共同扶助弱勢兒少19人，莊阿嬤認養的第一個孩子佘瓊珠特地從外地返鄉，親自向她表達感謝「就像我的母親，給我重新出發的力量！」母女倆緊緊擁抱。自由時報 ・ 23 小時前
雲林社區設計力躍上國際舞台 巴黎設計大獎、美國謬思設計大獎勇奪雙金！
【記者 劉春生／雲林 報導】雲林社區親手打造的空間場域及設計作品再傳捷報：莿桐鄉埔尾社區場域〈油車振興社〉與古台灣好報 ・ 1 天前
魏科夫欲從烏俄和平方案牟利？ 歐洲官員斥「該去看精神科醫生」
美國政治新聞網站《政客》（Politico）21日報導，美國針對烏俄終戰提出的最新和平方案，計畫利用凍結的俄羅斯資產「牟利」，讓歐洲官員怒不可遏，警告這將破壞他們協助烏克蘭度過戰爭難關的努力，更斥責美國總統川普的特使魏科夫「該去看精神科醫生」。自由時報 ・ 1 天前
光復鄉慈濟義診 周末守護鄉親健康
馬太鞍堰塞湖洪災之後，慈濟北區人醫會來到花蓮光復鄉，從 11 月 22 號開始，每周六、日都會在大安村義診，希望用三到六個月的時間，陪著鄉親慢慢走出災後創傷。團隊帶來中醫、西醫、牙科、身心科，還有...大愛電視 ・ 1 天前
金馬62／評審團內幕曝！范冰冰險勝她1票奪影后 女配15票全拿壓倒勝利
第62屆金馬獎昨（22）日在台北流行音樂中心落幕，本屆評審團主席由資深剪輯師廖慶松擔任，率領林嘉欣、秦鼎昌、黃信堯、林書宇等 15 位評審，於典禮當天密集討論並投票選出所有得主。金馬執委會執行長聞天祥稍早受訪，也罕見揭露今年的「遺珠與險勝」內幕。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
許效舜見鄭仲茵開錄前「吃光餅乾」翻白眼 兒時不聽神明的話「醒來已躺醫院」
行腳實境節目《神之路》每週六晚間8點播出。在最新一集節目中，許效舜與鄭仲茵帶領觀眾走訪桃園龍潭龍元宮、三元宮，不僅發生鄭仲茵錄影前偷吃麥餅的搞笑插曲，許效舜更慷慨解囊，幫助生意不佳的麥餅阿嬤，暖心舉動感動全場。鏡報 ・ 1 天前