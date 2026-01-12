休旅車自撞電線桿"車頭全毀" 民眾聞巨響:以為是打雷

中部中心／黃毓倫、陳建華、蔡松霖 雲林報導

雲林虎尾鎮，一輛黑色休旅車，自撞電線桿，車頭撞到幾乎全毀，所幸駕駛自行脫困，他說要回斗南住處，卻因為太累了，一個恍神，撞上電線桿，撞擊力道大到，附近跑步的民眾，以為是打雷，上前查看才知道，原來是車禍撞擊聲！

救護車閃燈鳴笛，趕到車禍現場。只見一輛轎車斜斜的停在路中間，因為這輛車，撞了電線桿，車燈壞一個，只閃一個燈示警，而肇事駕駛已經自行脫困。

記者vs.肇事駕駛：「（你還好嗎）沒關係，（是太累了是不是），對我有點累，我要回家，（你虎尾人）不是我斗南人。」

你累了嗎? 休旅車自撞電桿"車頭全毀" 駕駛自行脫困

民眾聽到像雷擊的巨響，查看時才知道原來是休旅車撞上電桿。（圖／民視新聞）









車禍發生在11日晚上八點多，雲林縣虎尾鎮，穎川里防汛道路，駕駛坦承疲勞駕駛，原本要回斗南住處，沒想到車子開到虎尾，一個恍神，竟撞上電線桿，車頭嚴重毀壞，車輪脫離原本的位置，快跟車子分家，再看看旁邊，一根電桿被撞倒傾斜，電線也被扯下來，道路上散落零件碎片，一片狼藉。

虎尾派出所所長石竣帆：「民眾駕駛自小客車沿防汛道路，由土庫往斗南方向行駛，行駛至防汛道路五間厝路段時，因一時恍神，不慎撞擊到路旁電桿，造成自小客車損壞電桿斷裂，自小客車駕駛則輕傷送醫。」





你累了嗎? 休旅車自撞電桿"車頭全毀" 駕駛自行脫困

警方到場，肇事駕駛坦承有點累，開車開到恍神，撞上電桿。（圖／民視新聞）









車子是撞爛了，還好人只有輕傷，而肇事駕駛開車開到恍神，猛力一撞也驚醒了，只能說，幸好被撞上的是電桿，不是跑步的民眾，否則後果不堪設想，呼籲民眾開車前養足精神，千萬不要疲勞上路！





