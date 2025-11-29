休旅車與計程車相撞後失控！無號誌路口釀禍 可麗餅店慘遭殃

無號誌路口事故，2車失控撞進可麗餅店。（圖／TVBS）

兩輛汽車在宜蘭市文昌路與西後街岔路口發生嚴重車禍，造成店家財物損失及多人輕傷。事故發生於27日晚間11點多，一輛黑色休旅車與計程車在無號誌路口相撞後失控，衝進一旁已打烊的可麗餅店。店家鐵捲門嚴重凹陷變形，店內物品東倒西歪，玻璃碎裂一地。兩車駕駛及三名乘客皆受到輕傷，所幸當時店家已關門且街上無行人，避免了更嚴重的傷亡。

無號誌路口事故，雙車失控撞進可麗餅店內。（圖／TVBS）

事故現場一片狼藉，可麗餅店的鐵捲門因撞擊嚴重變形，店家根本無法正常開門，只能將損壞部分拆除。店內情況更是慘不忍睹，地面散落著大量碎玻璃，店內物品全被撞得東倒西歪。店家表示，木框和玻璃全都碎了，店內物品嚴重毀損，對於關店後遭遇這樣的飛來橫禍感到非常無奈。

據了解，事故發生時，黑色休旅車沿西後街由南往北行駛，而計程車則沿文昌路由東往西行駛。兩車在交會路口發生擦撞後失控，直接撞進路旁的店鋪。事故造成計程車車頭凹陷變形、頭燈碎裂，黑色休旅車車身也有明顯損壞。

警方呼籲，駕駛車輛行至無號誌路口時，支線道車應暫停讓幹線道車先行通過。違反規定者可依道路交通管理處罰條例第45條規定，處新台幣600元至1800元罰鍰。

此次事故雖然導致店家設備嚴重損壞，但所幸當時店家已經打烊並拉下鐵門，街上也沒有行人，才避免造成更嚴重的人員傷亡。然而，店家何時能恢復正常營業，仍需視後續整修狀況而定。

