斗六驚傳行車糾紛爆衝突！休旅車駕駛與電輔車騎士在路口爆發口角，一言不合竟大打出手，場面失控。兩人扭打成一團，女乘客試圖勸架卻徒勞無功，最後騎士遭壓制在地猛揍，直到女乘客將人拉開才告一段落。事後，雙方皆提告傷害並驗傷，警方除依法送辦，也針對違規行為開罰。警方呼籲用路人切勿一時情緒失控，否則不僅造成身體受傷，更讓荷包失血！

休旅車與電輔車疑差點擦撞！兩駕駛當場爆發肢體衝突 「雙雙受傷吃罰單」。(圖／社會事新聞影音)

雲林斗六日前發生一起行車糾紛事件，一輛銀色休旅車與一輛電輔車因疑似差點擦撞而引發衝突。雙方駕駛在路口爆發口角並進而動手，場面一度失控。事後，兩人分別驗傷並互相提告。警方除了依法處理傷害案件外，也針對雙方的違規行為開罰，包括電輔車違規雙載及車輛違規停在路中。

斗六路口爆衝突 休旅車騎士路中互毆。(圖／社會事新聞影音)

這起事件發生在雲林斗六仁義路上，時間是17日下午5點多。根據了解，事發原因疑似是休旅車駕駛未注意後方電輔車，雙方差點發生擦撞而引爆衝突。目擊民眾表示，休旅車駕駛的兒子聽到電動車騎士出言不遜，雖然駕駛本人沒有聽到，但電動車騎士隨後挑釁對方下車理論，雙方一言不合便在路中央動起手來。

銀色休旅車駕駛攔停雙載電輔車後，開窗與騎士對罵。隨著爭執越來越激烈，雙方將車停在路中央，下車準備一較高下。雖然女乘客試圖勸架，但無法阻止兩人動手。灰衣騎士率先出拳，隨後兩人扭打在一起。一次衝突還不夠，兩人又展開第二回合的肢體衝突，這次是休旅車駕駛將騎士壓在地上猛揍，直到穿粉色衣服的女乘客衝上前將人拉開，衝突才告一段落。

行車糾紛引爭執 雙方路中央上演全武行。(圖／民眾提供)

這起行車糾紛演變成路中打鬥的場面，嚇到了附近的民眾。事後，兩人分別前往醫院驗傷，並互相提告傷害。斗六分局副分局長林清豐表示，分局已依規定受理案件並進行偵辦移送。在交通違規部分，警方依照道路交通處罰管理條例的相關規定進行舉發。

警方指出，騎士和駕駛都有違規行為。電輔車不能雙載，最高可罰600元；而休旅車駕駛則因違規停在路中，依法最高可罰1200元。這起事件顯示，一時情緒失控不僅造成雙方身體受傷，還讓荷包一同失血。

