休旅車逆向倒退嚕波及7機車 7旬駕駛欲逕離遭阻

台北市 / 綜合報導

台北市中山區農安街，今(13)日上午10點多，一輛綠色休旅車突然「倒退嚕」，跨越到對向車道，接著掃倒路邊停車格內7輛機車。肇事的71歲女駕駛，還一度想離開，被民眾及時勸阻，而她因為下車時不慎打成倒車檔，又沒拉手剎車，發現時車子已經滑走了，好險車速不快，沒造成其他路人受傷。

綠色休旅車駕駛座車門敞開倒退嚕，擦身而過的機車騎士想擋擋不住，只能高舉雙手避免被波及。目擊民眾說：「好可怕。」車子掃過整排機車，發出巨大聲響停下來之後，機車騎士才趕緊上前，幫忙拉起手剎車。

從另一個角度看，機車像骨牌一樣，倒成一片安全帽滾到地上，騎樓前一片凌亂，一旁體操教室內，民眾趕緊衝出來查看，目擊店家業者古程丰說：「突然砰一聲，家長區跟老師都嚇了一跳，然後我是比較靠近櫃台的地方，所以我們就出去看了一下，一台車逆向直接連排撞。」

機車東倒西歪車殼損毀，事發在今日上午10點多，台北市中山區農安街，71歲的張姓女駕駛，下車時不慎打成倒車檔，又沒拉手剎車車子不斷後退，女駕駛想追也追不上，車輛一路從對面，跨越雙黃線變逆向，最後撞上停車格內7輛機車。

目擊民眾VS.肇事駕駛說：「先都不要動，先打電話報警，(你可以讓我先去參加那個)，(我等一下回來)，沒有沒有不行不行，動的話你就是肇逃了。」肇事駕駛一度想離開現場，民眾及時勸阻報警處理，而受害車主看到愛車慘狀相當無奈。

受害車主說：「一個是旁邊這邊，這邊有明顯的刮痕，接下來就是這邊，左側這邊有明顯的變形。」台北市交大中山交通分隊小隊長陳佳霖說：「現場無人受傷，自小客車駕駛經酒測值為零。」婦人開車打錯檔撞倒一排車，表示願意賠償，希望能和受害車主和解，好險當時速度緩慢，沒波及其他用路人。

