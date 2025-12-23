休旅車過路口直直行自撞翻 苗警籲：開車要看路！

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣56歲江姓男子駕駛銀色休旅車，遇路口紅燈減速，前方車輛於轉綠燈後陸續起步通過，因該路段略有左彎，江男卻駕車直行，迎頭撞上路旁駁坎側翻。江男沒有受傷，自行從天窗爬出逃生；警方調查江男沒有酒駕，當時身體狀況沒有不適，呼籲民眾開車要看路。

苗栗警分局今(23)日表示，該起車禍發生於21日下午3點20分許，分局文山派出所獲報後前往事故地點文發路與文發路773巷口處理，並協助管制疏導交通。

廣告 廣告

警方調查，江男駕駛銀色休旅車沿文發路北往南向行駛，至文發路733巷路口時，遇紅燈減速，前方車輛於轉綠燈後陸續起步通過，因該路段略有左彎，江男卻駕車直行，偏離車道撞上路邊駁坎後側翻，江男自行從天窗爬出逃生，沒有受傷。

警方調查，江男沒有酒駕情形，當時也沒有出現身體不適狀況，後續依規定處理。警方提醒用路人駕駛車輛務必全神貫注，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。

【看原文連結】

更多自由時報報導

他叫余家昶！當年說會挺身阻止鄭捷 11年後真的做到

出身軍人家庭 余家昶從小講義氣助人 余母常告誡：你這樣很傻

驚悚！苗栗85歲翁走斑馬線過馬路 遭轎車撞飛送醫不治

有如軍火庫！張文落腳旅館內部曝光 單人房藏15顆汽油彈

