休旅車遭撞暴衝 撞壞國民黨中市黨部大門.圍牆釀3傷
台中市 / 綜合報導
國民黨台中市黨部今(23)日上午10點多，遭到一輛休旅車衝撞，總共造成3人受傷！暴衝的休旅車當時開到市黨部前面路口時，先被後方車輛衝撞，休旅車因此一路往前衝，撞破市黨部的大門，又撞到停車場的車棚梁柱才停下來，強烈的撞擊把圍牆撞出一個大洞，休旅車內的2名乘客擦挫傷送醫，因為市黨部隔壁就是都發局的大樓，還有一名都發局員工經過，也被噴飛的磚頭砸中腳送醫。
休旅車開到路口停下來，突然轉向衝進國民黨台中市黨部，撞壞半開的大門接著直直開，撞上車棚停下來，圍牆被撞破一個大洞，磚頭掉落滿地，有的還直接噴飛到隔壁棟都發局大樓門口，強大撞擊聲嚇壞附近民眾。
民眾說：「原本以為是鞭炮聲，後來出去看的時候發現是車子撞到，很恐怖，那個閘門也弄壞了，然後直接暴衝他們的牆，(後車)撞到他的尾巴後，(後車)撞到他的尾巴後，結果可能踩到油門，然後一緊張就這樣撞進來。」
這是發生在23日上午10點多，警方調查休旅車的駕駛是53歲王姓女子，她在失控暴衝前，被72歲王姓女子駕駛的紅色轎車追撞，車主說：「追撞我後車子衝就衝進來了現在還在驚嚇。」車輛暴衝進市黨部，休旅車上2名乘客擦挫傷送醫，還有一名都發局員工，被圍牆噴出的紅磚砸到腳也送醫。
國民黨台中市黨部副主委陳明振說：「鋼架也撞斷了，和都發局的圍牆，空心磚圍牆也都破毀了，是一筆很大的負擔。」警方調查，兩名女駕駛都沒有酒駕，只是撞壞這麼多東西，後續民事如何賠償，就由雙方當事人進一步協調。
