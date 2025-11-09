休旅車闖台中中央公園內開上人行道 建設局：將開罰

台中市 / 綜合報導

台中中央公園，平常有不少民眾會去運動或遛狗，近日卻有一輛黑色休旅車，疑似從公園草皮闖進公園，開上人行步道上，因為車身幾乎占據整個步道，還有民眾為了閃車，被擠往草皮閃避，離譜行為讓民眾都覺得好危險，台中市建設局說，車輛已經違規，依規定將可開出最高6000元罰鍰。

公園內人行步道，一輛黑色休旅車闖入，沿著彎彎曲曲的步道向前開，休旅車前面，還有一位民眾站在步道上拍照，看到休旅車開來，趕快往草皮閃躲，實際回到中央公園，休旅車開進的步道旁，草皮留下光禿禿一條，疑似車輛開進來的痕跡，目擊民眾說：「昨天那時候是，大概到那個位子，因為這邊它不通，不知道他是過來載人還是怎麼樣。」

休旅車闖入公園的離譜行為，就發生在台中中央公園，不少民眾都會到公園散步、遛狗，對於人行步道有車開進來，都覺得很危險，民眾說：「滿危險的，因為小孩子多，公園就是要給小孩子玩樂的地方，人跟車的(活動範圍)必須要分開。」

其實中央公園周邊步道，都畫上禁止自行車進入，告示牌上也清楚標示，園區內禁止任何車輛進入，養工處中央公園管理所主任彭翰君說：「車輛已明顯違反規定，將依相關規定裁處1200元至6000元罰鍰。」市府說，公園禁止駕駛汽機車及停放車輛，將依規定對車輛裁罰，也請保全加強巡查和勸導，避免車輛再闖入。

原始連結







