休旅車闖台中中央公園內開上人行道 建設局：將開罰
台中市 / 綜合報導
台中中央公園，平常有不少民眾會去運動或遛狗，近日卻有一輛黑色休旅車，疑似從公園草皮闖進公園，開上人行步道上，因為車身幾乎占據整個步道，還有民眾為了閃車，被擠往草皮閃避，離譜行為讓民眾都覺得好危險，台中市建設局說，車輛已經違規，依規定將可開出最高6000元罰鍰。
公園內人行步道，一輛黑色休旅車闖入，沿著彎彎曲曲的步道向前開，休旅車前面，還有一位民眾站在步道上拍照，看到休旅車開來，趕快往草皮閃躲，實際回到中央公園，休旅車開進的步道旁，草皮留下光禿禿一條，疑似車輛開進來的痕跡，目擊民眾說：「昨天那時候是，大概到那個位子，因為這邊它不通，不知道他是過來載人還是怎麼樣。」
休旅車闖入公園的離譜行為，就發生在台中中央公園，不少民眾都會到公園散步、遛狗，對於人行步道有車開進來，都覺得很危險，民眾說：「滿危險的，因為小孩子多，公園就是要給小孩子玩樂的地方，人跟車的(活動範圍)必須要分開。」
其實中央公園周邊步道，都畫上禁止自行車進入，告示牌上也清楚標示，園區內禁止任何車輛進入，養工處中央公園管理所主任彭翰君說：「車輛已明顯違反規定，將依相關規定裁處1200元至6000元罰鍰。」市府說，公園禁止駕駛汽機車及停放車輛，將依規定對車輛裁罰，也請保全加強巡查和勸導，避免車輛再闖入。
更多華視新聞報導
違規左轉撞轎車！ 酒駕騎士半空「翻好幾圈」重摔
「綠燈秒跳紅燈」害違規？ 騎士怨搶錢 交通局：已修復
名車自撞四輪朝天 驚見酒駕累犯又違規
其他人也在看
車輛已偏移又沒煞車！ 特斯拉駕駛疑未開自動駕駛釀禍
特斯拉車禍釀1死7傷！肇事駕駛竟是「第一次開電動車」，行車紀錄器畫面顯示，肇事車輛明顯偏離車道卻未煞車，直接撞上前方水泥車。租車業者表示，電動車最大差別在於「油門操作」，因此駕駛是否因不熟悉電門邏輯或疲勞駕駛，恐為釐清責任的關鍵。家屬則憂心忡忡地說，駕駛從未開過電動車，卻首次就挑戰長達300公里的長途旅程！TVBS新聞網 ・ 1 天前
Luxgen n⁵計畫告吹？Foxtron Bria頂替登場
Luxgen品牌在近年轉向電動世代，2023年推出全新n⁷純電車款，並於2024年開始交車，成為不少台灣人的電動車首選，而第二輛車n⁵近期持續有少量新車掛牌上路，但是Luxgen遲遲尚未透露上市消息，甚至有傳言指出納智捷可能不會賣這輛n⁵，沒想到這項傳言現在恐成為現實，因為根據消防署電動車緊急救援手冊的名稱來看，其市售車將更名為「Foxtron Bria」，意味著之後將會直接以Foxtron品牌來銷售這輛車。傳聞指出以鴻華先進Model B為基礎開發的Luxgen n⁵恐怕不會上市，將由Foxtron Bria頂地登場。鴻海集團與裕隆集團在2020年共同出資，成立「Foxtron鴻華先進科技」，而n⁷就是以鴻華先進開發的Model C為基礎所打造的市售車款，而第二輛車n⁵則是以Model B為基礎所打造，原先的合作模式是由鴻華研發、裕隆代工，最後由Luxgen擔任品牌銷售，但現在有傳聞指出Luxgen納智捷品牌負債沈重，這個品牌原本由裕隆汽車所持有，未來將易手鴻海集團，也就是說原本研發、代工、銷售三方分開的模式將不再存在，由鴻海集團掌控一切。 目前這廂消息還僅存於傳聞階段，從消防署「電Carture 車勢文化 ・ 1 天前
Honda 跨界跑旅 ZR-V 新年式配備升級！強化動感風格 台灣確認年底見
已確認將在今年底舉辦的 2026 台北新車暨新能源車大展登場的 Honda 跨界跑旅 ZR-V 近日在巴西迎來新年式版本，透過配備升級來強化競爭力，當地僅提供 Touring 單一車型選擇，售價為 214,500 雷亞爾，約台幣 124.7 萬元。自由時報汽車頻道 ・ 22 小時前
台灣神秘金主敏實集團 出資200億買下Nissan全球總部大樓
曾經「雷諾－日產聯盟」是全球汽車的風光巨人，如今日產（Nissan）反而得靠賣位在橫濱的總部大樓回籠資金。令人驚訝的是買樓神秘金主竟是台灣出身、宜蘭太平山伐木工人之子所創立的「敏實集團」。日產總部大樓970億日圓（新台幣約196億元）賣給台灣投資方；日產再「售後回租」20年。日本賣資產補血，台灣汽配大廠不只施出援手、還與車廠保持了良好的關係。鏡報 ・ 1 天前
日系全新輕 MPV 迅速累積高人氣！改採側滑門及實惠售價成受歡迎關鍵
日本 10 月新車銷售成績出爐，在 K-Car 輕型車級距中是由今年 6 月發表的 Daihatsu 新一代 Move 力壓 Honda 當家小車 N-BOX 拿下單月銷售冠軍，展現出全面升級之後的堅強實力，而根據日媒分析報導，其制勝關鍵就在於改採側滑門的使用便利性、適當的車高設定，以及鎖定入門市場的實惠價格策略。自由時報汽車頻道 ・ 23 小時前
『影片』Toyota Corolla Cross Hybrid小改款就是好看
Toyota目前的Hybrid系統是一個不能再變動的項目！畢竟修改了幾十年已相當純熟，之後要等到新引擎問世後才會改。因此Corolla Cross小改款主要是修正外型、配備與底盤，GR版尤其值得注意，結構強化、彈簧變硬、圈胎升級，讓此車的操控變得很有樂趣，終於不再是一杯健康無害但又說不上有什麼特色的白開水了！CARLINK鏈車網 ・ 1 天前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最新畫面曝光！特斯拉「砲彈式擊中預拌車」…大片煙塵中又撞倒4貼機車
屏東縣恆春鎮麥當勞前的路口6日下午發生一起慘烈車禍，一輛特斯拉行經該處時不知何故高速撞上前方的水泥預拌車後，再失控波及一輛機車，造成26歲特斯拉駕駛李男傷重不治，同車的妻子、2名4歲小孩輕微擦傷、意識清楚，被波及的機車騎士蔡男（33歲）與後座妻子（33歲）雙腿骨折，同車的2名分別為6歲、5歲的孩子輕微擦傷，目前最新車或畫面也已曝光，當時特斯拉不知何故高速衝撞預拌車，現場揚起大片煙塵，緊接著再波及到三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
億級豪車2／賣的不是車而是自由 BRABUS打造富豪們獨一無二「大玩具」
7日上午，記者走進三一國際位於台北市內湖區的保養廠，廠內約只有10台車在進行相關作業，但整個廠間的車輛總價值突破上億，從市價上千萬的BRABUS 600到破4800萬元的BRABUS 800 Adventure XLP，每一台都是駕駛們的「夢中情車」，當中的每一個細節更藏著車主的要求與期待。 「...CTWANT ・ 6 小時前
捷運東環線松山信義段動土 潛盾隧道工程將穿越藍、紅線下方
橫跨雙北的捷運環狀線大致分為三個階段，第一階段新北市部分已通車，第二階段北環段、南環段施工中，扮演全線閉環要角的第三階段東環段也陸續開工，全長13.25公里途經中山、內湖、松山、信義與文山，共有六個區段標，三個招標中、一個明年初開工，二個已開工，其中之一是今辦開工動土典禮的松山、信義段「CF760」自由時報 ・ 19 小時前
台中新社花海節開幕 5線專車免費接駁、外圍9處停車場
台中市新社花海暨台中國際花毯節8日揭幕，避免民眾開車進入會場造成周邊道路壅塞，自11月8日至11月30日止將進行交通管制，台中市政府交通局並表示，將提供5條免費接駁路線，花海會場外圍規劃9處花海專用停車場，也建置「花海即時交通」網頁提供查詢。自由時報 ・ 3 小時前
尖峰時間故障頻傳 北捷還是「世界最可靠地鐵」？ 直擊北捷應變現場
台北捷運今年以來多次在尖峰時段發生故障，截至10月26日，各營運路線共計發生46起延誤事件，原因包括天候、旅客行為以及電聯車故障。其中，老舊的文湖線異常事件多集中在上班尖峰時段，造成通勤延誤。文湖線採無人自動駕駛，一旦訊號異常便會啟動保護模式暫停行駛，雖能確保安全，但尖峰通勤族經常因此陷入交通困境，該如何提升系統穩定性、降低故障率，將是北捷亟需面對的挑戰。TVBS新聞網 ・ 1 天前
一天連兩起！貨物掉落路面 大貨車「啤酒灑滿地、太空包落地」
國道2號及台中市台灣大道在同一天內接連發生大貨車貨物掉落事故，嚴重影響交通！一輛大貨車疑因未將12個太空包綑紮牢固，導致太空包佔據整條車道，讓後方車輛寸步難行。而台中也有一輛大貨車因未鎖好貨艙門，整箱啤酒散落一地，迫使用路人繞道而行。兩名駕駛皆已被警方依法開單舉發，所幸事故並未造成人員傷亡。專家呼籲，駕駛人出門載運物品時，務必謹慎確實捆紮，以免釀成意外！TVBS新聞網 ・ 1 天前
福斯發表電動概念休旅車ID Cross Concept，預告量產明年上市將成為最聰明且最便宜的純
福斯汽車（Volkswagen）今日在IAA慕尼黑車展中發表全新的電動概念休旅車ID Cross Concept，它預覽了福斯未來的一款量產電動車，將於明年夏天首次亮相，做為內燃機動力的 T-Cross 未來電動後繼車，預計明年年底上市，起跳價大約新台幣106萬。汽車日報 ・ 12 小時前
福斯熱血小鋼砲Polo GTI上市！「207匹最大馬力、零百加速6.5秒」就是帶勁
象徵運動、熱血、力學的三個字母「GTI」，憑藉紮實操控性能和強烈風格魅力在車壇馳騁飛揚，留下深刻軌跡，至今仍以精采歷史和不滅的焰紅跑魂讓無數車迷趨之若鶩，將在明年續寫第50個不朽篇章，傳承眾人心中沸騰的滿腔熱愛。同樣身懷雋永輝煌的品牌要角，還有席捲2,000萬車主的暢銷小掀背Polo，於今年稍稍搶先一步歡慶50歲生日，適逢Volkswagen兩大經典代表的重要里程碑交接之際，台灣福斯汽車特宣布Polo GTI旋風回歸，將傳奇鋼砲精髓和都會實用日常合而為一，交織出備受喜愛的完美合奏；不僅有豐富GTI專屬內/外套件，更加入了GTI專屬湛黑套件彰顯王者氣勢，由2.0升直列四汽缸渦輪增壓引擎給予豐沛性能，並且保有15.8km/L優異油耗，透過完善的智慧座艙與安全科技帶來無憂的安心旅程。Volkswagen Polo GTI年末壓軸限量登場，售價新台幣124.8萬元，配合政府汰舊換新貨物稅減徵，限時114.8萬元起。Zeek玩家誌 ・ 1 天前
納智捷 n5 上市計畫有變！？鴻海 Model B 更名進軍國產電動 SUV 市場
由鴻海與裕隆合資的鴻華先進（Foxtron）先前曾表示 Model B 量產版將於今年第四季發表，外界普遍推測屆時將以納智捷 n5 上市，而隨著 Model B 量產版的各項送測資訊陸續曝光，目前卻仍無下一步動作，如今事情出現新的變化，從內政部消防署電動車緊急救援手冊申報資訊當中，發現 Model B 量產版已更名為 Foxtron Bria，可能會以全新品牌身分在台販售，至於實際情況為何仍有待進一步消息。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
百萬翻車！凌晨北市華中橋「保母車自撞翻覆」四輪朝天 6人送醫
即時中心／林耿郁報導今（8）天凌晨1點多，北市萬華區華中橋，發生一起自撞翻車車禍；一輛要價上百萬的保母車，駕駛疑似因為分心，不慎撞上分隔島後翻覆，四輪朝天，車上6人受傷，幸好均無生命危險。民視 ・ 1 天前
驚險一幕！台北公車「恍神撞告示牌」 釀3乘客摔倒送醫
警方表示，事故發生時間為上午10時43分，受傷乘客包括44歲蔡女及其6歲雙胞胎兒女潘男、潘女，三人因摔倒造成輕傷，目前已送醫治療，無生命危險，洪姓司機經酒測，酒測值為0排除酒駕因素，初步研判為操作疏忽及恍神所致。警方呼籲，駕駛人在行駛過程中應保持注意力集中，遵守...CTWANT ・ 22 小時前
重生的經典 Honda S2000進化為萬轉怪獸
距離Honda S2000問世已超過25年，這款日本經典雙門敞篷跑車依然是車迷心中的夢幻逸品，現在改裝品牌Bulletproof Automotive推出一輛名為「BP25」的S2000改裝車，結合當代頂級改裝技術與JDM精神，打造出一輛超過萬轉、擁有580匹馬力的終極進化版。此車在SEMA車展上首度亮相，作為Bulletproof Automotive品牌25週年紀念之作。改裝品牌Bulletproof Automotive推出一輛名為「BP25」的S2000改裝車，其中引擎紅線可達萬轉成為討論焦點。這輛改裝S2000搭載Spoon出品的硬頂與Varis製作的Dark Panther全碳纖維空力套件，將原本簡約的車身徹底改造為視覺衝擊力極強的寬體車。全新的前後保桿、大型進氣口、碳纖維擾流與超大尾翼皆強化賽道風格，全車採用Lamborghini的Balloon White烤漆搭配金色飾條與裸露碳纖維面板，視覺上更加奢華前衛。車側搭載特殊工藝打造的19吋BP-RW Evolution鍛造鋁圈，其靈感源於日本傳統錘紋金屬工藝，搭配高抓地力輪胎與Brembo Pista賽道煞車系統，將操控與Carture 車勢文化 ・ 1 天前
租特斯拉載全家到墾丁玩! 衝撞"4貼機車"1死7傷
南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導屏東恆春鎮6日下午發生一起嚴重車禍。李姓男子開著租來的特斯拉，載著妻兒，一家四口南下墾丁渡假，卻在行經恆公路時，高速追撞前方水泥預拌車，車子噴飛又撞擊到路口停紅燈的另一部四貼機車。轎車駕駛當場死亡，妻子和兩名雙胞胎受傷送醫，而被波及的機車，也是一家四口，爸爸媽媽雙腿骨折，兩個孩子則是輕傷送醫。李姓男子開著租來的特斯拉載著一家四口南下墾丁渡假，卻在行經恆公路時，高速追撞前方水泥預拌車，車子噴飛又撞擊到路口停紅燈的另一部四貼機車。（圖／民視新聞）監視器畫面錄下驚怵瞬間，水泥預拌車緩慢的前行，後方一台白色特斯拉直直從車屁股撞上去，甚至把水泥車剷了起來。從另一個角度看，還能聽到車輛的呼嘯聲，接著是撞擊聲，大到像爆炸，肇事的特斯拉整輛噴飛，失控撞上街口一輛停等紅燈的四貼機車。車禍現場，一片混亂，特斯拉整輛撞成廢鐵，車身幾乎被削掉一半。救護車到場，肇事駕駛受困車內，已經失去生命跡象，車子裡面也還有小孩，一個個被救出，機車上也有小朋友，全都被送往醫院。目擊民眾：「有人飆車，然後這台水泥車剛好要右轉，就直接追尾撞他後面，輪框在那裡啊。」遭撞水泥預拌車駕駛：「我剛要轉這邊，沒看到車直接撞上來，就又撞到那邊的機車。」車禍現場一片凌亂，肇事的李姓駕駛當場身亡，妻子和兩個孩子則受到擦傷，送醫急救。（圖／民視新聞）嚴重車禍發生在屏東恆春恆公路，6號下午4點多，26歲的李姓駕駛，開著租來的特斯拉，載著妻子和一對四歲的龍鳳胎，要去墾丁玩，卻高速追撞前方水泥預拌車，李姓駕駛當場身亡，妻子和兩個孩子則受到擦傷，而當時正值放學時間，機車是一對家長騎車接孩子放學，一家四口四貼，卻慘遭撞擊，爸爸媽媽腿部骨折，兩名孩子則是輕傷。恆春分局第四組組長陳憲峯：「造成汽車駕駛送醫不治死亡，其他乘客及機車駕駛，共3名大人及4名小孩輕重傷。」李姓駕駛家住台北，一家人開心租車南下出遊，卻發生憾事，為什麼沒有看到前方這麼大台的水泥預拌車，是否又是自動駕駛釀禍，警方還要再釐清。原文出處：租特斯拉載全家到墾丁玩 衝撞「4貼機車」1死7傷 更多民視新聞報導特斯拉追撞水泥車噴飛釀1死7傷 驚悚影像曝光台電稱核二、核三「有重啟機會與條件」 侯友宜鬆口表態了75%股東贊成 馬斯克一兆美元薪資案過關民視影音 ・ 1 天前